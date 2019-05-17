Холостяк 9: чого чекати від передостаннього випуску шоу

Микита Добринін у п'ятницю, 17 травня, в 11 випуск шоу "Холостяк" зробить свій передостанній вибір і залишить на проекті тільки двох дівчат, з яких він в останній серії вибере одну.

У новому випуску дівчата познайомляться з мамою Добриніна, після чого стане відомо, хто з них пройде далі, а хто покине проект за крок до фіналу.

Головний холостяк країни привезе трьох дівчат до рідних в його рідне місто Чернівці. Даша, Лілія і Софія жахливо будуть схвильовані, адже думка родичів може вплинути на рішення Микити відправити когось із них додому.

Холостяк 9 Микита Добринін зробить передостанній вибір (фото: instagram.com/holostyakstb)

Софія розповіла, що боїться того, що вона може не сподобається батькам Микити. Її хвилює те, що вона не зможе підтримати якусь бесіду, розгубиться і зажене себе в ступор.

Холостяк 9 Микита Добринін зі своєму мамою (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Під час розмови з мамою Микити у жінки підуть сльози. При цьому Микита почує від мами те, що одна з дівчат прийшла на проект не за любов'ю. У новому випуску також стане відомо, ким насправді Микиті доводиться його краща подруга.

Холостяк 9 Микита Добринін зробить передостанній вибір (відео: YouTube/Холостяк)

Нагадаємо, що Добринін зізнався, чому вирішив стати учасником проекту Холостяк 9.

Раніше повідомлялося про те, що колишня учасниця шоу Холостяк 9 зробила визнання і розповіла про проект.

Ми також писали про те, що екс-учасниця проекту Холостяк 9 Марина зробила несподіване зізнання.