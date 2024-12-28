"Холостяк-13": стало відоме імʼя переможниці шоу, як пройшов фінал

Фінальний випуск почався з того, що головний герой розповів про свою любов до Києва: чому він любить це місто, і чому хоче, аби його обраниця розділяла з ним такі погляди.

Знайомство Інни з батьками Олександра

Потім Олександр разом з Інною відправилися на знайомство до його батьків. Він представив рідним претендентку на своє серце та розповів детальніше про сім'ю.

Тато Терена служив в Афганістані. Говорячи про маму, Терен зазначив, що вона є його величезною підтримкою та опорою, і подякував їй за турботу.

Родина Терена (скриншот)

Інна (скриншот) Батько Олександра (скриншот)

Також за столом зібралися двоюрідна сестра Олександра та його близький друг Артем, який допоміг ветерану, коли він отримав травму.

Друг Олександра Артем та його сестра Леся (скриншот)

Також Інна та Олександр пригадали історію їхнього знайомства: коли учасниця запізнилася на вечірку через те, що приганяла автомобіль військовим. А ще вони розповіли, як разом лазили по скелях.

Окрім того, Інна назвала сторони, які їй подобаються в Олександрові, а після вони обговорили її захоплення. Зокрема, претендентка на серце головного героя поділилася, що любить грати на фортепіано, читати, а також під час участі у проєкті почала писати книгу.

Олександр та Інна (скриншот) Інна Бєлєнь (скриншот) Олександр та Інна (скриншот)

Рідні Терена поцікавилися у дівчини, чи усвідомлює вона особливості, які має головний герой. Зокрема, чи не лякають її всі моменти, пов'язані із втратою його обох ніг на війні. На це Інна надала впевнену відповідь, що вона розуміє всі наслідки і "готова вирішувати проблеми, які можуть виникнути".

Мама Олександра (скриншот)

Розмова Інни з мамою Олександра

Далі мама "Холостяка" запросила Інну на особисте спілкування. Вона запропонувала дівчині зробити квіткову композицію.

Учасниця охоче погодилася, і вони розпочали діалог. Інна розпитала у жінки про дитинство Олександра, і та поділилася, що він завжди мав проактивну позицію, відстоював українську мову та ще в студентстві демонстрував чіткі громадянські погляди.

Також мама головного героя пригадала, як він лише на п'ятий день після втрати ніг розповів їй, що сталося. Вперше ж вона дізналася про це з мережі, коли бачила, що вже йде збір коштів на протези.

Інна (скриншот) Інна та Ольга Григорівна (скриншот) Інна та Ольга Григорівна (скриншот)

Мама Терена також запитала у Інни про її минуле особисте життя. Дівчина розповіла про свій шлюб, який розпався, а також підкреслила, що готова до нових стосунків і готова над ними працювати. Вона додала, що вже хоче дітей, має бажання вирішувати всі сімейні складнощі.

Наостанок Інна зазначила, що розуміє, чому Ольга Григорівна влаштувала їй такий "допит" - адже вона хоче для сина найкращого. На думку учасниці, вона пройшла цей "допит" і залишилася задоволеною результатом.

Наприкінці мама Олександра подарувала Інні свою квіткову композицію. Після цього вони повернулися до інших членів родини.

Олександр та Інна (скриншот)

Рідні "Холостяка" розповіли про його дитинство, позгадували кумедні моменти, а також Олександр поділився сумним досвідом стосовно того, що не міг займатися спортом, яким хотів, через певні проблеми зі здоров'ям з дитинства. Однак такі перешкоди його не зламали і, навпаки, допомогли виховати характер.

Окрім того, члени родини Терена навіть показали Інні постановку, де він у юнацькому віці грав одну з головних ролей. Олександр у цей момент ніяковів та соромився, проте в результаті всі були з гарним настроєм та завершили вечір на позитивній ноті. Терен подякував батькам, і вони завершили їхнє знайомство з його рідними.

Олександр та Інна (скриншот) Родина Олександра (скриншот)

Сім'я Олександра позитивно відгукнулася про Інну, а батько ветерана зазначив, що, на його думку, між його сином та дівчиною таки є іскра, а тому все може скластися.

Олександр зазначив, що хоче ще познайомити Інну з друзями. Вони подякували одне одному за проведений разом час.

Олександр Терен (скриншот) Родина Олександра (скриншот) Олександр та Інна (скриншот)

Знайомство Насті з батьками Олександра

Наступною до родини головного героя навідалася друга фіналістка - тарологиня Анастасія. Терен висловлював хвилювання щодо того, чи вдасться їй порозумітися з його близькими, оскільки вони, за його словами, "більш практичні", у той час як Настя, як каже ветеран, має свою певну "космічність".

Знайомство Насті з батьками Олександра (скриншот)

Настя Юзьвак (скриншот)

Розмова почалася з того, що мама Олександра поцікавилася про життя дівчини в Англії, а також чому вона вирішила повернутися в Україну. Насті не сильно сподобався тон розмови, але вони продовжили спілкування. Також вона розповіла, чим займається та якими бачить стосунки з Олександром після проєкту. Друг головного героя похвалив учасницю за усвідомлений та серйозний підхід.

Родина Олександра (скриншот)

Олександр (скриншот)

Мама Олександра (скриншот)

Анастасія та Олександр (скриншот)

Розмова Анастасії з мамою Олександра

Ольга Григорівна запросила Настю на особисте спілкування. Вона запитала у неї, які риси їй подобаються в Олександрові. Учасниця відповіла, що її в першу чергу підкорила його надійність, а також те, що він приймає її погляди.

Також вони ще поспілкувалися щодо поглядів на майбутнє сімейне життя, і мама Терена висловила думку, що дівчина більш зосереджена на духовному рості і, можливо, не зовсім готова до створення справжньої сім'ї. Після цього обидві повернулися за стіл до інших.

Мама Олександра і Анастасія (скриншот) Мама Олександра і Анастасія (скриншот)

Усі ще поспілкувалися на особисті та загальні теми. Також на відеозв'язок вийшли племінниці Олександра, які наразі навчаються в Польщі. Насамкінець сестра Терена поцікавилася в Анастасії, як їй знайомство з ними, і та дала схвальну відповідь. На цьому діалог завершився, всі розійшлися з посмішками на обличчях.

Після того як Анастасія пішла, Олександр поспілкувався з близькими та запитав у них думку про фіналісток. Кожен висловив, що хотів: комусь сподобалася Анастасія, комусь - Інна. Олександр своєю чергою підкреслив, що, значить, перебуває на правильному шляху, якщо дівчата сподобалися його сім'ї.

Анастасія (скриншот) Сім'я Олександра (скриншот) Сім'я Олександра (скриншот)

Знайомство Інни з друзями Олександра

Він представив фіналістку своїм близьким людям, серед яких опинилися його подруги Іванна та Наталія, а також виконавець Дмитро Монатік. Спілкування з перших хвилин вийшло легким та насиченим жартами.

Вони почали говорити про стосунки. Також Інна запитала, чи є у Терена типаж дівчат, які йому подобаються, на що Дмитро Монатік відповів, що в нього немає певного типажу, адже захисник "обирає серцем".

Знайомство з друзями (скриншот)

Знайомство з друзями (скриншот)

Знайомство з друзями (скриншот)

Знайомство Анастасії з друзями Олександра

У якийсь момент до будинку під'їхала машина, і Терен пішов до авто. Виявилося, що на зустріч із друзями одночасно з Інною також приїхала і Анастасія. Для обох фіналісток це був сюрприз, і вони не надто зраділи такому повороту. Тим не менше, всі продовжили спілкування, і тепер друзі Олександра "переключилися" на Настю та почали засипати її питаннями.

У певний момент діалогу виникла незручність через те, що Юзьвак заявила, що не ходила в Лондоні на протести, оскільки не вважала це для себе цікавим. Натомість вона підкреслила, що відвідувала благодійні заходи, кошти з яких спрямовувалися на допомогу нашій армії. Але попередня відповідь дівчини засмутила головного героя.

Після спілкування "Холостяк" по черзі попрощався з фіналістками та відправив їх додому.

Знайомство з друзями (скриншот) Знайомство з друзями (скриншот) Знайомство з друзями (скриншот) Знайомство з друзями (скриншот)

Побачення Анастасії та Олександра

Після знайомства з друзями Олександр запросив на побачення Анастасію. Він вирішив для неї влаштувати аудіоекскурсію Києвом та розповісти детальніше про історію нашої країни. По завершенню прогулянки дівчина зізналася, що не знала багатьох моментів, і що цей день став для неї в якійсь мірі відкриттям.

Екскурсія Анастасії Києвом (скриншот)

Екскурсія Анастасії Києвом (скриншот) Екскурсія Анастасії Києвом (скриншот)

Після цього на неї чекав творчий майстер-клас з малювання, де Олександр нарешті приєднався до фіналістки. Вони перевдягнулися та розпочали малювати на тілах, а потім - малювати на полотні тілами. Діалог був веселим, легким, і героям вдалося тепло поспілкуватися.

Побачення Анастасії та Олександра (скриншот) Побачення Анастасії та Олександра (скриншот) Побачення Анастасії та Олександра (скриншот)

Потім Олександр і Анастасія перемістилися в готельний номер, де продовжили спілкування в більш інтимній обстановці. Вони обговорили плани на майбутнє, у тому числі Олександр поцікавився, що планує дівчина після завершення проєкту.

Обоє зійшлися на думці, що далі може бути все, що завгодно, проте не варто поспішати з тим, аби з’їжджатися, оскільки потрібно краще пізнати одне одного. Після відвертого діалогу їхнє побачення закінчилося.

Побачення Анастасії та Олександра (скриншот)

Побачення Олександра з Інною

"Холостяк" запросив фіналістку до торгового центру, де вони політали в аеротрубі. Обоє не стали приховувати свого хвилювання, проте залишилися задоволеними і отримали неповторні емоції від такого досвіду.

Побачення Інни та Олександра (скриншот) Побачення Інни та Олександра (скриншот) Побачення Інни та Олександра (скриншот)

Потім Інна та Терен підійнялися на дах і повечеряли там, дивлячись на гарне місто. Після цього учасники реаліті також продовжили спілкування в готельному номері. Олександр запропонував подивитися "Титанік", оскільки Інна говорила, що це її улюблений фільм, а захисник ні разу його не бачив, тому вирішив виправити це.

Побачення Інни та Олександра (скриншот) Побачення Інни та Олександра (скриншот)

Фінальне побачення дев'ятого випуску закінчилося романтичними моментами та поцілунками між Олександром та Інною.

Фінал "Холостяка-13"

Переможницею "Холостяка 13" стала Інна Бєлєнь. Інша фіналістка - Анастасія - покинула проєкт, оскільки Олександр заявив, що вони мають занадто різні погляди на життя.

Олександр (скриншот)

Інна (скриншот)

Олександр Терен не обрав Анастасію Юзьвак (скриншот)