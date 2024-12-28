"Холостяк-13": стало известно имя победительницы шоу, как прошел финал

Финальный выпуск начался с того, что главный герой рассказал о своей любви к Киеву: почему он любит этот город, и почему хочет, чтобы его избранница разделяла с ним такие взгляды.

Знакомство Инны с родителями Александра

Затем Александр вместе с Инной отправились на знакомство к его родителям. Он представил родным претендентку на свое сердце и рассказал подробнее о семье.

Папа Терена служил в Афганистане. Говоря о маме, Терен отметил, что она является его огромной поддержкой и опорой, и поблагодарил ее за заботу.

Семья Терена (скриншот)

Инна (скриншот) Отец Александра (скриншот)

Также за столом собрались двоюродная сестра Александра и его близкий друг Артем, который помог ветерану, когда он получил травму.

Друг Александра Артем и его сестра Леся (скриншот)

Также Инна и Александр вспомнили историю их знакомства: когда участница опоздала на вечеринку из-за того, что пригоняла автомобиль военным. А еще они рассказали, как вместе лазили по скалам.

Кроме того, Инна назвала стороны, которые ей нравятся в Александре, а после они обсудили ее увлечения. В частности, претендентка на сердце главного героя поделилась, что любит играть на фортепиано, читать, а также во время участия в проекте начала писать книгу.

Александр и Инна (скриншот) Инна Белень (скриншот) Александр и Инна (скриншот)

Родные Терена поинтересовались у девушки, осознает ли она особенности, которые имеет главный герой. В частности, не пугают ли ее все моменты, связанные с потерей обеих ног на войне. На это Инна дала уверенный ответ, что она понимает все последствия и "готова решать проблемы, которые могут возникнуть".

Мама Александра (скриншот)

Разговор Инны с мамой Александра

Далее мама "Холостяка" пригласила Инну на личное общение. Она предложила девушке сделать цветочную композицию.

Участница охотно согласилась, и они начали диалог. Инна расспросила у женщины о детстве Александра, и та поделилась, что он всегда имел проактивную позицию, отстаивал украинский язык и еще в студенчестве демонстрировал четкие гражданские взгляды.

Также мама главного героя вспомнила, как он только на пятый день после потери ног рассказал ей, что произошло. Впервые же она узнала об этом из сети, когда видела, что уже идет сбор средств на протезы.

Инна (скриншот) Инна и Ольга Григорьевна (скриншот) Инна и Ольга Григорьевна (скриншот)

Мама Терена также спросила у Инны о ее прошлой личной жизни. Девушка рассказала о своем браке, который распался, а также подчеркнула, что готова к новым отношениям и готова над ними работать. Она добавила, что уже хочет детей, имеет желание решать все семейные сложности.

Напоследок Инна отметила, что понимает, почему Ольга Григорьевна устроила ей такой "допрос" - ведь она хочет для сына самого лучшего. По мнению участницы, она прошла этот "допрос" и осталась довольна результатом.

В конце мама Александра подарила Инне свою цветочную композицию. После этого они вернулись к другим членам семьи.

Александр и Инна (скриншот)

Родные "Холостяка" рассказали о его детстве, вспомнили забавные моменты, а также Александр поделился печальным опытом относительно того, что не мог заниматься спортом, которым хотел, из-за определенных проблем со здоровьем с детства. Однако такие препятствия его не сломали и, наоборот, помогли воспитать характер.

Кроме того, члены семьи Терена даже показали Инне постановку, где он в юношеском возрасте играл одну из главных ролей. Александр в этот момент смущался и стеснялся, однако в результате все были с хорошим настроением и завершили вечер на позитивной ноте. Терен поблагодарил родителей, и они завершили их знакомство с его родными.

Александр и Инна (скриншот) Семья Александра (скриншот)

Семья Александра положительно отозвалась об Инне, а отец ветерана отметил, что, по его мнению, между его сыном и девушкой таки есть искра, а потому все может сложиться.

Александр отметил, что хочет еще познакомить Инну с друзьями. Они поблагодарили друг друга за проведенное вместе время.

Александр Терен (скриншот) Семья Александра (скриншот) Александр и Инна (скриншот)

Знакомство Насти с родителями Александра

Следующей в семью главного героя наведалась вторая финалистка - таролог Анастасия. Терен выражал волнение относительно того, удастся ли ей найти общий язык с его близкими, поскольку они, по его словам, "более практичные", в то время как Настя, как говорит ветеран, имеет свою определенную "космичность".

Знакомство Насти с родителями Александра (скриншот)

Настя Юзьвак (скриншот)

Разговор начался с того, что мама Александра поинтересовалась жизнью девушки в Англии, а также почему она решила вернуться в Украину. Насте не очень понравился тон разговора, но они продолжили общение. Также она рассказала, чем занимается и какими видит отношения с Александром после проекта. Друг главного героя похвалил участницу за осознанный и серьезный подход.

Семья Александра (скриншот) Александр (скриншот) Мама Александра (скриншот) Анастасия и Александр (скриншот)

Разговор Анастасии с мамой Александра

Ольга Григорьевна пригласила Настю на личное общение. Она спросила у нее, какие черты ей нравятся в Александре. Участница ответила, что ее в первую очередь покорила его надежность, а также то, что он принимает ее взгляды.

Также они поговорили о взглядах на будущее семейной жизни, и мама Терена выразила мнение, что девушка больше сосредоточена на духовном росте и, возможно, не совсем готова к созданию настоящей семьи. После этого обе вернулись за стол к остальным.

Мама Александра и Анастасия (скриншот) Мама Александра и Анастасия (скриншот)

Все еще пообщались на личные и общие темы. Также на видеосвязь вышли племянницы Александра, которые сейчас учатся в Польше. В конце сестра Терена поинтересовалась у Анастасии, как ей знакомство с ними, и та дала одобрительный ответ. На этом диалог завершился, все разошлись с улыбками на лицах.

После того как Анастасия ушла, Александр пообщался с близкими и спросил их мнение о финалистках. Каждый высказал то, что хотел: кому-то понравилась Анастасия, кому-то - Инна. Александр, в свою очередь, подчеркнул, что, значит, находится на правильном пути, если девушки понравились его семье.

Анастасия (скриншот) Семья Александра (скриншот) Семья Александра (скриншот)

Знакомство Инны с друзьями Александра

Он представил финалистку своим близким людям, среди которых оказались его подруги Иванна и Наталия, а также исполнитель Дмитрий Монатик. Общение с первых минут получилось легким и насыщенным шутками.

Они начали говорить об отношениях. Также Инна спросила, есть ли у Терена типаж девушек, которые ему нравятся, на что Дмитрий Монатик ответил, что у него нет конкретного типажа, ведь защитник "выбирает сердцем".

Знакомство с друзьями (скриншот) Знакомство с друзьями (скриншот) Знакомство с друзьями (скриншот)

Знакомство Анастасии с друзьями Александра

В какой-то момент к дому подъехала машина, и Терен вышел к авто. Оказалось, что на встречу с друзьями одновременно с Инной приехала и Анастасия. Для обеих финалисток это был сюрприз, и они не слишком обрадовались такому повороту событий. Тем не менее, все продолжили общение, и теперь друзья Александра "переключились" на Настю и начали засыпать её вопросами.

В определенный момент диалога возникла неловкость из-за того, что Юзьвак заявила, что не ходила в Лондоне на протесты, так как не считала это для себя интересным. Вместо этого она подчеркнула, что посещала благотворительные мероприятия, средства с которых направлялись на помощь нашей армии. Однако предыдущий ответ девушки огорчил главного героя.

После общения "Холостяк" по очереди попрощался с финалистками и отправил их домой.

Знакомство с друзьями (скриншот) Знакомство с друзьями (скриншот) Знакомство с друзьями (скриншот)

Свидание Анастасии и Александра на свидании

После знакомства с друзьями Александр пригласил на свидание Анастасию. Он решил для нее устроить аудиоэкскурсию по Киеву и рассказать подробнее об истории нашей страны. По завершению прогулки девушка призналась, что не знала многих моментов, и что этот день стал для нее в какой-то степени открытием.

Экскурсия Анастасии по Киеву (скриншот)

Экскурсия Анастасии по Киеву (скриншот) Экскурсия Анастасии по Киеву (скриншот)

После этого ее ждал творческий мастер-класс по рисованию, где Александр наконец присоединился к финалистке. Они переоделись и начали рисовать на телах, а затем - рисовать на холсте телами. Диалог был веселым, легким, и героям удалось тепло пообщаться.

Свидание Анастасии и Александра (скриншот) Свидание Анастасии и Александра (скриншот) Свидание Анастасии и Александра (скриншот)

Затем Александр и Анастасия переместились в гостиничный номер, где продолжили общение в более интимной обстановке. Они обсудили планы на будущее, в том числе Александр поинтересовался, что планирует девушка после завершения проекта.

Оба сошлись во мнении, что дальше может быть все, что угодно, однако не стоит спешить с тем, чтобы съезжаться, поскольку нужно лучше узнать друг друга. После откровенного диалога их свидание закончилось.

Свидание Анастасии и Александра (скриншот)

Свидание Александра с Инной

"Холостяк" пригласил финалистку в торговый центр, где они полетали в аэротрубе. Оба не стали скрывать своего волнения, однако остались довольны и получили неповторимые эмоции от такого опыта.

Свидание Инны и Александра (скриншот) Свидание Инны и Александра (скриншот) Свидание Инны и Александра (скриншот)

Затем Инна и Терен поднялись на крышу и поужинали там, глядя на красивый город. После этого участники реалити также продолжили общение в гостиничном номере. Александр предложил посмотреть "Титаник", поскольку Инна говорила, что это ее любимый фильм, а защитник ни разу его не видел, поэтому решил исправить это.

Свидание Инны и Александра (скриншот) Свидание Инны и Александра (скриншот)

Финальное свидание девятого выпуска окончилось романтическими моментами и поцелуями между Александром и Инной.

Финал "Холостяка-13"

Победительницей "Холостяка 13" стала Инна Белень. Другая финалистка - Анастасия - покинула проект, поскольку Александр заявил, что у них слишком разные взгляды на жизнь.

Александр (скриншот)

Инна (скриншот)

Александр Терен не выбрал Анастасию Юзьвак (скриншот)