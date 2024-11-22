"Холостяк-13". Зірки реаліті назвали улюблені фільми, пісні та серіали

Улюблені пісні учасниць "Холостяка"

Ілона Мамчур назвала треки, які завжди слухає, коли їй сумно. В її топі опинилися пісні іноземних виконавців:

Giulian Charles - "Buy my soul"

Ghostly Kisses - "empty note"

Two Lanes - "eyes"

А сомельє Аліна Пухальська зазначила, що її плейлист - відображення її внутрішнього світу. Адже з кожним треком вона отримує новий настрій. І нині її топ-3 виглядає так:

Roxolana - "Мистецтво"

Нікіта Кісельов & SKYLERR - "У волоссі осінь"

Frank Sinatra - "My way".

Улюблені фільми та серіали учасниць "Холостяка"

Тетяна Мелехова зазначила, що дуже любить багатосерійні історії. І нині вона з задоволенням може передивитися:

"Відчайдушні домогосподарки"

"Секс і місто".

До речі, Пухальська також назвала "домогосподарок" своїм улюбленим серіалом.

"Радила б кожній дівчині переглянути серіал "Відчайдушні домогосподарки" - він розкриває різні грані життя і стосунків, допомагає замислитися над важливим і водночас дуже захоплює", - зазначила Аліна.

А в топ Мамчур потрапили фільми, які вже вважаються культовими:

"Зелена книга"

"Вік Адалін"

"Інтерстеллар".

Які книжки радять прочитати учасниці "Холостяка"

"Я б рекомендувала "Їсти, молитися, кохати" Елізабет Ґілберт - вона надихає на пошук себе, щастя та гармонії у житті", - розповіла Аліна сомельє.

А Тетяна назвала одразу декілька книжок, які варто прочитати всім:

"До себе ніжно"

"Багатий тато, Бідний тато"

"Витончене мистецтво забивати на все"

"Магія ранку".

Що учасниці "Холостяка" завжди носять в сумочці

За словами, Ілони, вона ніколи не вийде на вулицю без таких речей: телефон, ключі від дому, гребінець.

Ілона Мамчур (фото: СТБ)

А ось Тетяна завжди бере з собою бальзам для губ, адже це її улюблений косметичний засіб. Також вона носить з собою газовий балончик та селфі-палку, аби було зручно знімати контент.

Тетяна Мелехова (фото: СТБ)

Свої мастхеви назвала й Аліна. Вона зазначила, що завжди бере з собою більше, аніж три "обов'язкові" речі.

"Я ніколи не вийду з дому без телефону, ключів і, звичайно, без грошей. Це такий класичний набір для кожного, без якого складно уявити своє життя. Але ще для мене дуже важливо, аби у кожній моїй сумочці лежала заздалегідь заготована жувальна гумка, зволожувальний бальзам для губ, гребінець та вологі серветки", - розповіла сомельє.

Аліна Пухальська (фото: СТБ)