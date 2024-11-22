"Холостяк-13". Зірки реаліті назвали улюблені фільми, пісні та серіали

Новий сезон "Холостяка" вже познайомив глядачів з цікавими учасницями, серед яких Тетяна Мелехова, Ілона Мамчур та Аліна Пухальська.
Есклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) дівчата розповіли, які серіали та фільми, книжки та музику вони люблять, а також що завжди носять в своїй сумці.
Ілона Мамчур назвала треки, які завжди слухає, коли їй сумно. В її топі опинилися пісні іноземних виконавців:
А сомельє Аліна Пухальська зазначила, що її плейлист - відображення її внутрішнього світу. Адже з кожним треком вона отримує новий настрій. І нині її топ-3 виглядає так:
Тетяна Мелехова зазначила, що дуже любить багатосерійні історії. І нині вона з задоволенням може передивитися:
До речі, Пухальська також назвала "домогосподарок" своїм улюбленим серіалом.
"Радила б кожній дівчині переглянути серіал "Відчайдушні домогосподарки" - він розкриває різні грані життя і стосунків, допомагає замислитися над важливим і водночас дуже захоплює", - зазначила Аліна.
А в топ Мамчур потрапили фільми, які вже вважаються культовими:
"Я б рекомендувала "Їсти, молитися, кохати" Елізабет Ґілберт - вона надихає на пошук себе, щастя та гармонії у житті", - розповіла Аліна сомельє.
А Тетяна назвала одразу декілька книжок, які варто прочитати всім:
"До себе ніжно"
"Багатий тато, Бідний тато"
"Витончене мистецтво забивати на все"
"Магія ранку".
За словами, Ілони, вона ніколи не вийде на вулицю без таких речей: телефон, ключі від дому, гребінець.
Ілона Мамчур (фото: СТБ)
А ось Тетяна завжди бере з собою бальзам для губ, адже це її улюблений косметичний засіб. Також вона носить з собою газовий балончик та селфі-палку, аби було зручно знімати контент.
Тетяна Мелехова (фото: СТБ)
Свої мастхеви назвала й Аліна. Вона зазначила, що завжди бере з собою більше, аніж три "обов'язкові" речі.
"Я ніколи не вийду з дому без телефону, ключів і, звичайно, без грошей. Це такий класичний набір для кожного, без якого складно уявити своє життя. Але ще для мене дуже важливо, аби у кожній моїй сумочці лежала заздалегідь заготована жувальна гумка, зволожувальний бальзам для губ, гребінець та вологі серветки", - розповіла сомельє.
Аліна Пухальська (фото: СТБ)
До слова, читайте інтерв'ю з Ілоною Мамчур, яка висловилася про почуття до Терена, прокоментувала свій "виліт" та розповіла, чим займається зараз.
Окрім цього, раніше Настю з "Холостяка" захейтили після зізнання про інвалідність.