"Холостяк-13". Звезды реалити назвали любимые фильмы, песни и сериалы

Любимые песни участниц "Холостяка"

Илона Мамчур назвала треки, которые всегда слушает, когда ей грустно. В ее топе оказались песни иностранных исполнителей:

Giulian Charles - "Buy my soul"

Ghostly Kisses - "empty note"

Two Lanes - "eyes"

А сомелье Алина Пухальская отметила, что ее плейлист - отражение ее внутреннего мира. Ведь с каждым треком она получает новое настроение. И сейчас ее топ-3 выглядит так:

Roxolana - "Мистецтво"

Никита Киселев & SKYLERR - "У волоссі осінь"

Frank Sinatra - "My way".

Любимые фильмы и сериалы участниц "Холостяка"

Татьяна Мелехова отметила, что очень любит многосерийные истории. И сейчас она с удовольствием может посмотреть:

"Отчаянные домохозяйки"

"Секс в большом городе".

Кстати, Пухальская тоже назвала "домохозяек" своим любимым сериалом.

"Советовала бы каждой девушке посмотреть сериал "Отчаянные домохозяйки" - он раскрывает разные грани жизни и отношений, помогает задуматься над важным и в то же время очень увлекает", - отметила Алина.

А в топ Мамчур попали фильмы, которые уже считаются культовыми:

"Зеленая книга"

"Век Адалин"

"Интерстеллар".

Какие книги советуют прочитать участницы "Холостяка"

"Я бы рекомендовала "Есть, молиться, любить" Элизабет Гилберт - она вдохновляет на поиск себя, счастья и гармонии в жизни", - рассказала Алина сомелье.

А Татьяна назвала сразу несколько книг, которые следует прочитать всем:

"К себе нежно"

"Богатый папа, Бедный папа"

"Тонкое искусство забивать на все"

"Магия утра".

Что участницы "Холостяка" всегда носят в сумочке

По словам, Илоны, она никогда не выйдет на улицу без таких вещей: телефон, ключи от дома, расческа.

Илона Мамчур (фото: СТБ)

А вот Татьяна всегда берет с собой бальзам для губ, ведь это ее любимое косметическое средство. Также она носит с собой газовый баллончик и селфи-палку, чтобы было удобно снимать контент.

Татьяна Мелехова (фото: СТБ)

Свои мастхевы назвала и Алина. Она отметила, что всегда берет с собой больше, чем три "обязательных" вещи.

"Я никогда не выйду из дома без телефона, ключей и, конечно, без денег. Это такой классический набор для каждого, без которого сложно представить свою жизнь. Но еще для меня очень важно, чтобы в каждой моей сумочке лежала заранее заготовленная жевательная резинка, увлажняющий бальзам для губ, расческа и влажные салфетки", - рассказала сомелье.

Алина Пухальская (фото: СТБ)