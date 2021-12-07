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"Холостяк-10" Макс Михайлюк сбил человека в центре Киева: что известно о ДТП (видео)

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Киев, Вторник 07 декабря 2021 12:32
"Холостяк-10" Макс Михайлюк сбил человека в центре Киева: что известно о ДТП (видео) Коллаж РБК-Украина: "Холостяк-10" Макс Михайлюк угодил в ДТП в Киеве
Автор: Владимир Костырин

"Холостяк-10" Макс Михайлюк в Киеве за рулем авто сбил мужчину, которій переходил дорогу. Пострадавший был госпитализирован в больницу с травмой головы, а сам герой романтического реалити от медицинской помощи отказался.

Об этом говорится в сюжете "Надзвичайне.LIVE".

Дорожный инцидент произошел в Печерском районе столицы еще в субботу, 4 декабря, поздно вечером.

Михайлюк ехал на автомобиле по улице Бойчука в сторону Железнодорожного шоссе. По словам бывшего участника телешоу, он остановился на светофоре, подождал, пока загорится зеленый свет, и после этого начал движение. Внезапно перед авто возникли двое пешеходов, которые перебегали дорогу.

"Мы начали ехать, и тут резко появились эти люди, их было двое", - рассказывал Михайлюк.

&quot;Холостяк-10&quot; Макс Михайлюк сбил человека в центре Киева: что известно о ДТП (видео)&quot;Холостяк-10&quot; Макс Михайлюк сбил человека в центре Киева: что известно о ДТП (видео)

"Холостяк-10" Макс Михайлюк сбил мужчину в Киеве (фото: скриншот)

Вовремя среагировать и нажать на тормоза герой "Холостяк-10" не успел, и совершил наезд на человека.

Потерпевший в результате получил серьезные травмы - его увезли на "скорой" в больницу. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

&quot;Холостяк-10&quot; Макс Михайлюк сбил человека в центре Киева: что известно о ДТП (видео)&quot;Холостяк-10&quot; Макс Михайлюк сбил человека в центре Киева: что известно о ДТП (видео)

"Холостяк-10" Макс Михайлюк устроил ДТП - сбил человека (фото: скриншот)

Жена пострадавшего пешехода Наталья общалась с полицейскими на месте аварии, рассказала о случившемся.

Отмечается, что из-за силы удара передняя часть машины была смята, а на лобовом стекле образовалась "паутина".

&quot;Холостяк-10&quot; Макс Михайлюк сбил человека в центре Киева: что известно о ДТП (видео)

Макс Михайлюк св Киеве сбил пешехода, который перебегал дорогу (фото: скриншот)

Добавим, что сам Михайлюк заверяет, что ехал на небольшой скорости.

Информацию об аварии подтвердили в полиции Киева.

"Такое ДТП было. Пострадавший пешеход госпитализирован с травмой головы. На месте работала следственно-оперативная группа", - передает "Сегодня" со ссылкой на рассказаз столичных правоохранителей.

Видео: "Холостяк-10" Макс Михайлюк сбил человека в Печерском районе Киева

Напомним, ранее в январе победительница "Холостяка-10" Даша Ульянова попала в аварию.

Также сообщалось, что в прошлом году "Холостяк 9" Никита Добрынин и его жен, победительница проекта Даша Квиткова, попали в ДТП по дороге на Киев.

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