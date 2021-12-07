"Холостяк-10" Макс Михайлюк збив людину в центрі Києва: що відомо про ДТП (відео)
"Холостяк-10" Макс Михайлюк у Києві за кермом авто збив чоловіка, який переходив дорогу. Потерпілий був госпіталізований в лікарню з травмою голови, а сам герой романтичного реаліті від медичної допомоги відмовився.
Про це йдеться в сюжеті "Надзвичайне.LIVE".
Дорожній інцидент стався в Печерському районі столиці ще в суботу, 4 грудня, пізно ввечері.
Михайлюк їхав на автомобілі вулицею Бойчука в бік Залізничного шосе. За словами колишнього учасника телешоу, він зупинився на світлофорі, почекав, поки загориться зелене світло, і після цього рушив. Раптово перед авто виникли двоє пішоходів, які перебігали дорогу.
"Ми почали їхати, і тут різко з'явилися ці люди, їх було двоє", - розповідав Михайлюк.
"Холостяк-10" Макс Михайлюк збив чоловіка в Києві (фото: скріншот)
Вчасно зреагувати і натиснути на гальма герой "Холостяк-10" не встиг, і скоїв наїзд на людину.
Потерпілий в результаті отримав серйозні травми - його відвезли на "швидкій" до лікарні. Лікарі оцінюють його стан як важкий.
"Холостяк-10" Макс Михайлюк скоїв ДТП - збив людину (фото: скріншот)
Дружина постраждалого пішохода Наталія спілкувалася з поліцейськими на місці аварії, розповіла про те, що трапилося.
Зазначається, що через силу удару передня частина машини була зім'ята, а на лобовому склі утворилася "павутина".
Макс Михайлюк збив пішохода, який перебігав дорогу (фото: скріншот)
Додамо, що сам Михайлюк запевняє, що їхав на невеликій швидкості.
Інформацію про аварію підтвердили в поліції Києва.
"Така ДТП було. Постраждалий пішохід госпіталізований з травмою голови. На місці працювала слідчо-оперативна група", - передає "Сьогодні" з посиланням на розповідь столичних правоохоронців.
Відео: "Холостяк-10" Макс Михайлюк збив людину в Печерському районі Києва
Нагадаємо, раніше в січні переможниця "Холостяка-10" Даша Ульянова потрапила в аварію.
Також повідомлялося, що минулого року "Холостяк 9" Микита Добринін і його дружин, переможниця проекту Даша Квіткова, потрапили в ДТП по дорозі на Київ.