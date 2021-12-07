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"Холостяк-10" Макс Михайлюк збив людину в центрі Києва: що відомо про ДТП (відео)

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Київ, Вівторок 07 грудня 2021 12:32
"Холостяк-10" Макс Михайлюк збив людину в центрі Києва: що відомо про ДТП (відео) Колаж РБК-Україна: "Холостяк-10" Макс Михайлюк потрапив у ДТП у Києві
Автор: Володимир Костирін

"Холостяк-10" Макс Михайлюк у Києві за кермом авто збив чоловіка, який переходив дорогу. Потерпілий був госпіталізований в лікарню з травмою голови, а сам герой романтичного реаліті від медичної допомоги відмовився.

Про це йдеться в сюжеті "Надзвичайне.LIVE".

Дорожній інцидент стався в Печерському районі столиці ще в суботу, 4 грудня, пізно ввечері.

Михайлюк їхав на автомобілі вулицею Бойчука в бік Залізничного шосе. За словами колишнього учасника телешоу, він зупинився на світлофорі, почекав, поки загориться зелене світло, і після цього рушив. Раптово перед авто виникли двоє пішоходів, які перебігали дорогу.

"Ми почали їхати, і тут різко з'явилися ці люди, їх було двоє", - розповідав Михайлюк.

&quot;Холостяк-10&quot; Макс Михайлюк збив людину в центрі Києва: що відомо про ДТП (відео)&quot;Холостяк-10&quot; Макс Михайлюк збив людину в центрі Києва: що відомо про ДТП (відео)

"Холостяк-10" Макс Михайлюк збив чоловіка в Києві (фото: скріншот)

Вчасно зреагувати і натиснути на гальма герой "Холостяк-10" не встиг, і скоїв наїзд на людину.

Потерпілий в результаті отримав серйозні травми - його відвезли на "швидкій" до лікарні. Лікарі оцінюють його стан як важкий.

&quot;Холостяк-10&quot; Макс Михайлюк збив людину в центрі Києва: що відомо про ДТП (відео)&quot;Холостяк-10&quot; Макс Михайлюк збив людину в центрі Києва: що відомо про ДТП (відео)

"Холостяк-10" Макс Михайлюк скоїв ДТП - збив людину (фото: скріншот)

Дружина постраждалого пішохода Наталія спілкувалася з поліцейськими на місці аварії, розповіла про те, що трапилося.

Зазначається, що через силу удару передня частина машини була зім'ята, а на лобовому склі утворилася "павутина".

&quot;Холостяк-10&quot; Макс Михайлюк збив людину в центрі Києва: що відомо про ДТП (відео)

Макс Михайлюк збив пішохода, який перебігав дорогу (фото: скріншот)

Додамо, що сам Михайлюк запевняє, що їхав на невеликій швидкості.

Інформацію про аварію підтвердили в поліції Києва.

"Така ДТП було. Постраждалий пішохід госпіталізований з травмою голови. На місці працювала слідчо-оперативна група", - передає "Сьогодні" з посиланням на розповідь столичних правоохоронців.

Відео: "Холостяк-10" Макс Михайлюк збив людину в Печерському районі Києва

Нагадаємо, раніше в січні переможниця "Холостяка-10" Даша Ульянова потрапила в аварію.

Також повідомлялося, що минулого року "Холостяк 9" Микита Добринін і його дружин, переможниця проекту Даша Квіткова, потрапили в ДТП по дорозі на Київ.

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