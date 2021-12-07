"Холостяк-10" Макс Михайлюк збив людину в центрі Києва: що відомо про ДТП (відео)

"Холостяк-10" Макс Михайлюк у Києві за кермом авто збив чоловіка, який переходив дорогу. Потерпілий був госпіталізований в лікарню з травмою голови, а сам герой романтичного реаліті від медичної допомоги відмовився.

Про це йдеться в сюжеті " Надзвичайне.LIVE ".

Дорожній інцидент стався в Печерському районі столиці ще в суботу, 4 грудня, пізно ввечері.

Михайлюк їхав на автомобілі вулицею Бойчука в бік Залізничного шосе. За словами колишнього учасника телешоу, він зупинився на світлофорі, почекав, поки загориться зелене світло, і після цього рушив. Раптово перед авто виникли двоє пішоходів, які перебігали дорогу.

"Ми почали їхати, і тут різко з'явилися ці люди, їх було двоє", - розповідав Михайлюк.

"Холостяк-10" Макс Михайлюк збив чоловіка в Києві (фото: скріншот)

Вчасно зреагувати і натиснути на гальма герой "Холостяк-10" не встиг, і скоїв наїзд на людину.

Потерпілий в результаті отримав серйозні травми - його відвезли на "швидкій" до лікарні. Лікарі оцінюють його стан як важкий.

"Холостяк-10" Макс Михайлюк скоїв ДТП - збив людину (фото: скріншот)

Дружина постраждалого пішохода Наталія спілкувалася з поліцейськими на місці аварії, розповіла про те, що трапилося.

Зазначається, що через силу удару передня частина машини була зім'ята, а на лобовому склі утворилася "павутина".

Макс Михайлюк збив пішохода, який перебігав дорогу (фото: скріншот)

Додамо, що сам Михайлюк запевняє, що їхав на невеликій швидкості.

Інформацію про аварію підтвердили в поліції Києва.

"Така ДТП було. Постраждалий пішохід госпіталізований з травмою голови. На місці працювала слідчо-оперативна група", - передає "Сьогодні" з посиланням на розповідь столичних правоохоронців.

Відео: "Холостяк-10" Макс Михайлюк збив людину в Печерському районі Києва