Победительница "Холостяка" попала в аварию

Даша Ульянова (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa

Победительница "Холостяка-10" Даша Ульянова, рассказала своим поклонникам, что сегодня, 26 января, утром она попала в аварию. Она опубликовала фото своего белого внедорожника, в который кто-то въехал сзади.

На снимке, который девушка опубликовала в Instagram-stories можно увидеть, что повреждена задняя часть авто, а именно заднее крыло и фара.

Даша Ульянова попала в ДТП (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

Ульянова не рассказала никаких подробностей аварии. Лишь написала под фото, что утро бывает разным. Позже она добавила фото удивленной собаки.

Даша Ульянова с собачкой (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

"Это мое лицо сегодня", - написала девушка.

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