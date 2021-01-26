ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Победительница "Холостяка" попала в аварию

Вторник 26 января 2021 18:23
Победительница "Холостяка" попала в аварию
Даша Ульянова (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa
Автор: Роман Мирончук

Победительница "Холостяка-10" Даша Ульянова, рассказала своим поклонникам, что сегодня, 26 января, утром она попала в аварию. Она опубликовала фото своего белого внедорожника, в который кто-то въехал сзади.

На снимке, который девушка опубликовала в Instagram-stories можно увидеть, что повреждена задняя часть авто, а именно заднее крыло и фара.

Победительница &quot;Холостяка&quot; попала в аварию

Даша Ульянова попала в ДТП (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

Ульянова не рассказала никаких подробностей аварии. Лишь написала под фото, что утро бывает разным. Позже она добавила фото удивленной собаки.

Победительница &quot;Холостяка&quot; попала в аварию

Даша Ульянова с собачкой (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

"Это мое лицо сегодня", - написала девушка.

Напомним, финалист "Холостячки" Алексей Тригубенко рассказал, почему его не взяли в новое шоу. Хотя после участия в шоу и борьбе за сердце Ксении Мишиной он получил признание среди многих украинских женщин. В сети начали агитировать за то, чтобы Андрей взял участие в шоу "Холостяк", поскольку он - завидный жених.

В новом интервью Тригубенко рассказал, почему его не взяли на новое шоу. Он также признался, сколько денег готов тратить на новую девушку.

Ранее известная украинская актриса и главная героиня первого сезона "Холостячки" Ксения Мишина рассказала своим поклонникам в сети о семейном насилии и сложных отношениях с мужчиной, который поднимал на нее руку и унижал.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Стиль жизни Холостякшоубиз

Styler
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь