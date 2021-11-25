Холостячка 2 близится к финалу: украинцы уже выбрали мужчину для Златы Огневич

Холостячка 2 с певицей Златой Огневич близится к финалу. В самом романтическом шоу страны осталось всего три участника: Дмитрий Шевченко, Андрей Задворный и Максим Тарапата. Но поклонники уже определились с фаворитом, желая победы одному из мужчин.

Об этом украинские зрители высказываются на фан-странице шоу.

Большинство голосов фаны отдали 38-летнему бизнесмену Дмитрию Шевченко.

У мужчины своя клининговая компания во Львове, он разведен. Много времени посвящает спорту и активному отдыху, любит путешествовать. В частности, участник Холостячки прошел 300 км пешком из Португалии в Испанию.

"Только Дима", "Конечно же Дима", "Я за Диму с первого знакомства", "Дима самый лучший", "Дима... Он искренний и такой, как есть", - пишут в комментариях фанаты.

Фото: Фото: Дмитрий Шевченко (instagram.com/holostyakstb)

Второе место по результатам голосования у 31-летнего предпринимателя Андрея Задворного. Мужчина успел дважды жениться и развестись, воспитывает дочь.

У него собственное производство деревянных развивающих игрушек для детей от года до 10.

"Макс, не знаю почему, но он Злате больше всех подходит", "Максим - настоящий мужчина!", "Макс конечно!", "Для Златы - Макс", - пишет армия поклонников Задворного.

Фото: Андрей Задворный (instagram.com/holostyakstb)

А вот у 32-летнего Максима Тарапаты, по мнению поклонников, шансов куда меньше. Парень - соучредитель нескольких компаний в Шанхае. Увлекается серфингом, лыжами, вокалом, сальсой.

Но несмотря на обилие талантов, Максиму фаны дают немного шансов покорить сердце Златы.

"Мне кажется, он очень сложный в отношениях", "Точно не пара!", "Андрей удивил своей пустотой. Только словами умеет заливать и то не очень", - высказались скептически настроенные поклонники.

Фото: Максим Тарапата (instagram.com/holostyakstb)

Отметим, что 11-й полуфинальный выпуск Холостячки 2 покажет в пятничном вечернем эфире канал СТБ. А уже через неделю мы узнаем имя мужчины, которому достанется сердце Златы Огневич.