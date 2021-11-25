Холостячка 2 наближається до фіналу: українці вже обрали чоловіка для Злати Огневич

Холостячка 2 зі співачкою Златою Огневич наближається до фіналу. У найромантичнішому шоу країни залишилося всього три учасники: Дмитро Шевченко, Андрій Задворний і Максим Тарапата. Але шанувальники вже визначилися з фаворитом, бажаючи перемоги одному з чоловіків.

Про це українські глядачі висловлюються на фан-сторінці шоу.

Більшість голосів фани віддали 38-річному бізнесменові Дмитру Шевченку.

У чоловіка своя клінінгова компанія у Львові, він розлучений. Багато часу присвячує спорту і активному відпочинку, любить подорожувати. Зокрема, учасник Холостячки пройшов 300 км пішки з Португалії до Іспанії.

"Тільки Діма", "Звичайно ж Діма", "Я за Діму з першого знайомства", "Діма найкращий", "Діма... Він щирий і такий, як є", - пишуть в коментарях фанати.

Фото: Фото: Дмитро Шевченко (instagram.com/holostyakstb)

Друге місце за результатами голосування у 31-річного підприємця Андрія Задворного. Чоловік встиг двічі одружитися і розлучитися, виховує дочку.

У нього власне виробництво дерев'яних розвиваючих іграшок для дітей від року до 10.

"Макс, не знаю чому, але він Златі більше всіх підходить", "Максим - справжній чоловік!", "Макс звичайно!", "Для Злати - Макс", - пише армія шанувальників Задворного.

Фото: Андрій Задворний (instagram.com/holostyakstb)

А ось у 32-річного Максима Тарапати, на думку шанувальників, шансів куди менше. Хлопець - співзасновник кількох компаній у Шанхаї. Захоплюється серфінгом, лижами, вокалом, сальсою.

Але незважаючи на велику кількість талантів, Максиму фани дають трохи шансів підкорити серце Злати.

"Мені здається, він дуже складний у стосунках", "Точно не пара!", "Андрій здивував своєю порожнечею. Тільки словами вміє заливати і то не дуже", - висловилися скептично налаштовані шанувальники.

Фото: Максим Тарапата (instagram.com/holostyakstb)

Відзначимо, що 11-й півфінальний випуск Холостячки 2 покаже в п'ятничному вечірньому ефірі канал СТБ. А вже через тиждень ми дізнаємося ім'я чоловіка, якому дістанеться серце Злати Огневич.