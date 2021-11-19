Холостячка 2: астролог назвала участника, у которого больше всего шансов украсть сердце Златы Огневич

Главное романтическое шоу страны Холостячка 2 в эту пятницу, 19 ноября покажет уже десятый выпуск, где за сердце красотки-певицы Златы Огневич будут сражаться четверо мужчин: Дмитрий Шевченко, Андрей Задворный, Андрей Хветкевич и Максим Тарапата. У кого больше всего шансов покорить "холостячку" - читайте ниже в нашем материале.

Дмитрий Шевченко

Молодому человеку 38 лет, он разведен. Уже 3 года развивает свой бизнес - клининговую компанию во Львове. Занимается спортом, много путешествует. Он прошел 300 км пешком из Португалии в Испанию.

По мнению астролога, Дмитрий обладает интеллектом выше среднего, быстро осваивает новые навыки.

"Общительный парень, наделен навыками продажника и способностью находить общий язык с людьми. Склонен к актерским и ораторским предрасположенностям, залипает в соцсети и фильмы", - рассказывает Арина.

По ее мнению, он не умеет трезво оценивать реалии окружающего мира и решительно действовать в соответствии со складывающимися обстоятельствами. Он довольно поверхностен, а его самооценка плавает от ситуации к ситуации, производит впечатление легкомысленного человека.

"Мир воспринимается как казино, сцена, пространство игры и достижений, где надо выставить себя в лучшем свете", - говорит эксперт.

Отношения для Дмитрия - это способ продемонстрировать себя, подпитать свое эго атмосферой радости, комплиментов и праздника. Пытается найти вторую половинку, которая отражает его лучшие качества.

Мастерски презентует себя и ждет того же от объекта своей любви - все самое лучшее, яркое и уникальное. Желает, чтоб в чувствах была искорка, элемент игры.

"Со Златой они на разной волне, мало общего и отсутствует взаимопонимание, присутствует аспект страсти, на котором и держится симпатия", - резюмировала астролог.

Фото: Дмитрий Шевченко (instagram.com/holostyakstb)

Андрей Задворный

Андрею 31 год, он дважды был женат, есть дочь. Предприниматель, имеет собственное производство деревянных развивающих игрушек для детей от года до 10. По образованию юрист, но быстро разочаровался в профессии, купил два станка и перешел в цех.

По мнению Арины Артуровны, Андрей парень общительный, давящий, напряженный, серьезный, с нотками деспотичности и чувством собственничества.

"Самооценка Андрея связана с возможностью быть свободным, питаться впечатлениями и разнообразием, находиться в кругу друзей по интересам, с кем можно накреативить нечто невероятное", - уверена эксперт.

Мир воспринимается им как красивое пространство, где надо умничать и строить отношения. Не любит резкости и хамства, особенно со стороны женщин.

Его эмоции часто наигранные, но в целом мягкие и плавные, выдаваемые мозгом согласно социальной ситуации. Присутствует двуличность, зависимость, стремление всем угодить, много слов - мало дел.

Отношения для Андрея - это элемент социальной реализации или как утеха для тела. Партнера он выбирает с точки зрения здравого смысла, чувства включаются медленно и способны длиться всю жизнь.

"Главный приоритет для него - надежный человек, кто не подведет и с кем можно жить десятилетиями до старости. Может быть сам верным и преданным партнером", - добавила астролог.

Он любит контролировать, лютая ревность граничит с бесчувственностью в кризисных ситуациях, может использовать любовь как инструмент для обустройства своей жизни.

"Злата делает печать счастья Андрею, что дает ему ощущения счастья радом с ней, но с его стороны будет много контроля, ограничений и ревности. У обоих Венера в Козероге, любят одинаково - к отношениям подходят серьезно, могут быть верными партнерами друг для друга. Сексуальное влечение и совместимость", - подытожила эксперт.

Фото: Андрей Задворный (instagram.com/holostyakstb)

Андрей Хветкевич

Андрею 38 лет. Он - бизнесмен, владелец IT-компании. Три года назад увлекся фридайвингом, и за такой короткий промежуток времени стал чемпионом Украины и США. Рекорд Андрея - нырок с задержкой дыхания на 4 минуты и погружение на 97 метров. Он жил в Лос-Анджелесе, Таиланде, Майами, на Гавайях. Последнее место проживания - Мексика.

"Самооценка Андрея зависит от духовного настроя, погони за мечтой, удовольствия от служения (помощи) людям и ощущения эмоционального единства со всем живым", - считает астролог.

В жизни присутствует жертвенность, идеализм, хаос. Мир он воспринимает как работу на собой, тяжелый труд и место где нужно добиваться цели и завоевывать вершины.

"Атмосфера уюта и релакса Андрея складывается из материального достатка, четко определенного социального статуса, полного контроля над основными жизненными сферами", - говорит эксперт.

Отношения для него, как поле боя, арена для конкуренции. Присутствует яркость чувств и демонстративность симпатий. Он ждет яркую, страстную, спортивную женщину-мечту.

"Злата может быть счастлива первое время с Андреем", - добавила эксперт.

Фото: Андрей Хветкевич (instagram.com/holostyakstb)

Максим Тарапата

Максиму 32 года. Он соучредитель нескольких компаний в Шанхае: экспортно-импортная компания (совладелец, CEO), салоны красоты (совладелец). Увлекается серфингом, лыжами, вокалом, сальсой. Умеет каллиграфически писать иероглифы.

"Мистичный, духовный, романтичный, мудрый, немного странный и эксцентричный. Атмосфера уюта и релакса складывается из любимых людей, красивой одежды, вхождения в ситуации элитарности и избранности, соприкосновения с искусством", - рассказывает астролог.

При этом его эмоции часто наигранные, иногда очень резкие и странные.

"Отношения полны парадоксов, чувства холодные и от ума, в зависимости от структуры ядра встречается вариант поверхностной любви, замешанной с дружбой, где задача "перепробовать все", может любить сразу несколько женщин одновременно, склонен к изменам", - добавила Арина.

Могут быть неожиданные повороты в чувствах, когда страстное желание обладания объектом любви вдруг сменяется абсолютной холодностью и потерей всякого интереса.

Свобода, общие интеллектуальные интересы, взаимное уважение прав друг друга являются главной ценностью в любви для Максима.

"У них со Златой присутствует взаимная симпатия и дружеская связь, они вместе готовы на разного рода эксперименты, им весело и интересно проводить друг с другом время. Сильное сексуальное влечение и аспект страсти. Но при этом присутствует большая конфликтность и огромное количество ссор, обид и претензий друг к другу", - добавила эксперт.

По мнению астролога, со Златой им лучше дружить - будет куда больше пользы.

Фото: Максим Тарапата (instagram.com/holostyakstb)