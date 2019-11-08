Холодный ветер и дождь: синоптики сделали важное предупреждение о погоде

Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине готовит неприятный сюрприз жителям нескольких областей

Погода в Украине в субботу и воскресенье, 9 и 10 ноября, будет существенно отличаться в разных регионах. Местами ожидается потепление до +22 градусов, а местами пройдет дождь и возможны сильные порывы ветра. О погоде в ближайшие дни рассказала синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Она предупредила, что в ближайшие выходные в Украине снова потеплеет и в субботу ожидается температура воздуха выше, чем в воскресенье.

"И снова потепление! На выходных Украина будет одной из самых теплых в Европе. Дневная температура воздуха в большинстве областей составит +14 +19 градусов, на Юге +17 +22 градуса. На северо-востоке, Харьковская, Сумская, Черниговская области – будет +10 +14 градусов. А также в западных областях в воскресенье похолодает до +10 +15 градусов после субботних +14 +19 градусов", - рассказала синоптик.

Карта погоды

В субботу несколько областей окажется в зоне сильной непогоды – пройдут дожди и ожидается сильный ветер.

"Дожди. 9-го ноября будет идти дождь на Западе, Севере и в Центре – в ночные и утренние часы, днем осадки прекратятся. То есть, идеальный день для собирания грибов. В воскресенье, 10-го ноября, существенные осадки в Украине маловероятны, разве что на Закарпатье и в прикарпатских областях удержится влажная погода. На выходных вернется порывистый ветер. Направление – с юго-запада", - предупредила Диденко.

В Киеве на выходных ожидается дождь, сильный ветер, но потеплеет до +17 градусов.

"В Киеве в субботу пройдет дождь ночью и утром, днем – без существенных осадков. В воскресенье в столице какие-то осадки – маловероятны, разве что туманы создадут типичную осеннюю картинку. Ветер – порывистый. Температура воздуха в Киеве ночью около +10 градусов, днем ожидается потепление до +15 +17 градусов", - написала синоптик.