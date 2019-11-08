Холодний вітер і дощ: синоптики зробили важливе попередження про погоду

Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні готує неприємний сюрприз мешканцям кількох областей

Погода в Україні в суботу і неділю, 9 і 10 листопада, буде суттєво відрізнятися в різних регіонах. Місцями очікується потепління до +22 градусів, а місцями пройде дощ і можливі сильні пориви вітру. Про погоду найближчими днями розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Вона попередила, що в найближчі вихідні в Україні знову потеплішає і в суботу очікується температура повітря вище, ніж у неділю.

"І знову потепління! На вихідних Україна буде одною з найтепліших в Європі. Денна температура повітря в більшості областей становитиме +14 +19 градусів, на Півдні +17 +22 градуси. На північному сході, Харківська, Сумська, Чернігівська області – буде +10 +14 градусів. А також у західних областях в неділю похолодає до +10 +15 градусів після суботніх +14 +19 градусів", - розповіла синоптик.

Карта погоди

В суботу кілька областей опиниться в зоні сильної негоди – пройдуть дощі і очікується сильний вітер.

"Дощі. 9-го листопада буде йти дощ, на Заході, Півночі та в Центрі – в нічні та ранкові години, вдень опади припиняться. Тобто, ідеальний день для збирання грибів. В неділю, 10-го листопада, істотні опади в Україні малоймовірні, хіба що на Закарпатті та в прикарпатських областях утримається волога погода. На вихідних повернеться поривчастий вітер. Напрям – з південного заходу", - попередила Діденко.

У Києві на вихідних очікується дощ, сильний вітер, але потеплішає до +17 градусів.

"В Києві у суботу пройде дощ вночі та вранці, вдень – без істотних опадів. У неділю в столиці якісь опади – малоймовірні, хіба що тумани створять типову осінню картинку. Вітер поривчастий. Температура повітря у Києві вночі близько +10 градусів, вдень очікується потепління до +15 +17 градусів", - написала синоптик.