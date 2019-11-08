ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Холодний вітер і дощ: синоптики зробили важливе попередження про погоду

STYLERЖиття    08.11.2019 - 20:04
Холодний вітер і дощ: синоптики зробили важливе попередження про погоду
Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні готує неприємний сюрприз мешканцям кількох областей

Погода в Україні в суботу і неділю, 9 і 10 листопада, буде суттєво відрізнятися в різних регіонах. Місцями очікується потепління до +22 градусів, а місцями пройде дощ і можливі сильні пориви вітру. Про погоду найближчими днями розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Вона попередила, що в найближчі вихідні в Україні знову потеплішає і в суботу очікується температура повітря вище, ніж у неділю.

"І знову потепління! На вихідних Україна буде одною з найтепліших в Європі. Денна температура повітря в більшості областей становитиме +14 +19 градусів, на Півдні +17 +22 градуси. На північному сході, Харківська, Сумська, Чернігівська області – буде +10 +14 градусів. А також у західних областях в неділю похолодає до +10 +15 градусів після суботніх +14 +19 градусів", - розповіла синоптик.

Холодний вітер і дощ: синоптики зробили важливе попередження про погоду

Карта погоди

В суботу кілька областей опиниться в зоні сильної негоди – пройдуть дощі і очікується сильний вітер.

"Дощі. 9-го листопада буде йти дощ, на Заході, Півночі та в Центрі – в нічні та ранкові години, вдень опади припиняться. Тобто, ідеальний день для збирання грибів. В неділю, 10-го листопада, істотні опади в Україні малоймовірні, хіба що на Закарпатті та в прикарпатських областях утримається волога погода. На вихідних повернеться поривчастий вітер. Напрям – з південного заходу", - попередила Діденко.

У Києві на вихідних очікується дощ, сильний вітер, але потеплішає до +17 градусів.

"В Києві у суботу пройде дощ вночі та вранці, вдень – без істотних опадів. У неділю в столиці якісь опади – малоймовірні, хіба що тумани створять типову осінню картинку. Вітер поривчастий. Температура повітря у Києві вночі близько +10 градусів, вдень очікується потепління до +15 +17 градусів", - написала синоптик.

Снігопад в Україні захопив мережу: мальовничі фото У Києві оновлені ще два температурні рекорди
Новини України ГідрометцентрПогода
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся