Действительно ли холодный душ полезен для здоровья? Эксперимент показал правду

Полезен ли холодный душ для организма?

Исследователи говорят о преимуществах холодного душа для здоровья, таких как увеличение энергии на день, улучшение метаболического здоровья (метаболизма) и улучшение настроения.

Поэтому Фатч и решил проверить на себе это утверждение.

Прежде чем попытаться преодолеть страх перед прохладной водой, он поговорил с экспертами.

Одним из них был Дэвид Синклер - биолог из Гарварда и ведущий исследователь долголетия, чья гипотеза про "метаболическую зиму" объяснила, почему погружение в холодную воду повышает уровень иммунитета и здоровья в целом.

Наши предки адаптировались к экстремальным температурам

Гипотеза Синклера основана на том факте, что в течение десятков тысяч лет наши предки жили на открытом воздухе при низких температурах, пережили ледниковый период и мигрировали во время холодного климата.

Таким образом, человеческий метаболизм был устроен так, чтобы адаптироваться к экстремальным температурам.

В наши дни, мы почти полностью живем в комфортных температурных условиях. Это способствует тому, что наш организм становится более уязвимым к сквознякам или любым другим шоковым температурным колебаниям.

Также гипотеза Синклера основывается на принципе, который называется гормезис: определенное количество боли полезная для нас. Кроме погружения в холодную воду, другие примеры гормезиса включают физические упражнения и диетическое голодание.

Холодная вода помогает бороться с зависимостями

Другой эксперт, профессор и психиатр из Стэнфорда Анна Лембке назначает различные формы гормезиса, включая погружение в холодную воду, вместо таблеток некоторым своим пациентам, которые страдают от наркотической зависимости.

"Это помогает им переносить "ломку". Тело реагирует на холодную воду, усиливая приятные ощущения и заставляет тело выделять гормоны, такие как дофамин, серотонин и норадреналин, как способ компенсации этих гормонов, что привыкли получать эти люди от наркотических веществ" - говорит Анна в интервью Washington Post.

Эти гормоны напрямую связаны с самочувствием. В частности, норадреналин помогает бороться с беспокойством и депрессией, а дофамин играет ключевую роль в мотивации и получении удовольствия от деятельности.

Экстремальные температуры помогают выжить

А физиолог из исследовательской группы экстремальных условий в Портсмутском университете в Хэмпшире Хизер Месси утверждает: существует связь между воздействием холода и повышением уровня различных химических веществ мозга, связанных с самочувствием.

Например, одно исследование показало, что погружение в холодную воду значительно повышает уровень нейромедиаторов норадреналина в крови человека.

Другие исследования показывают, что погружение в холодную воду может укрепить иммунную систему.

Низкие температуры могут также увеличить так называемый "бурый жир" - полезные жировые отложения (их много у новорожденных и у животных, впадающих в спячку, чтобы помочь им выжить).

Что же показал эксперимент американца

Мэт в первый же день попытался принять "шоковый" душ из самой холодной воды, что было ошибочным решением.

Во-первых, он выдержал всего несколько секунд, а, во-вторых, начинать практику приема холодного душа надо с умеренно теплой воды. Когда организм приспособится, стоит уменьшать температуру таким образом, чтобы в конце концов дойти до самой низкой температуры.

Поэтому Мэт продолжил принимать холодный душ два-три раза в неделю, обычно после обеда. Со временем он закалил свое тело до самой низкой температуры и проводил под холодной водой по несколько минут.

Затем от физиолога он узнал, что надо увеличивать время нахождения под холодной водой для получения результата. Ведь когда организм перестает получать дискомфорт от закалки, она перестает играть профилактическую и защитную роль для иммунитета.

То есть, когда вам становится комфортно, надо продлевать время приема душа или же снижать температуру, иначе эффект нивелируется.

В заключении к своему эксперименту Мэт подтвердил пользу холодного душа: его работоспособность стала выше, каждый день он чувствовал себя заряженным для новых свершений. Кроме того, положительные изменения стали заметными для коллег и семьи.