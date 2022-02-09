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Ошибки в принятии душа, которые могут стоить вам здоровья

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Среда 09 февраля 2022 18:00
Ошибки в принятии душа, которые могут стоить вам здоровья Фото: Как нельзя принимать душ (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Частое принятие душа может привести к не самым приятным последствиям для нашего здоровья. Врач-дерматолог рассказала, как правильно это делать, чтобы себе не навредить.

Об этом пишет Solenka.

Специалист говорит, что вода, особенно горячая, способствует удалению с кожи крайне важного защитного слоя - так называемого кожного сала, основная задача которого заключается в защите и препятствованию обезвоживания.

Помимо этого кожа, которую постоянно моют горячей водой с кучей химикатов, что в составе средств для душа, снижает возможность выработки витамина D.

Врач говорит, что за последний десяток лет значительно увеличилось число пациентов с кожными болезнями, что возникают на фоне проблем с иммунитетом.

Ведь частый прием душа нарушает нашу микрофлору. А парабены, содержащиеся в моющих средствах для увеличения срока их годности, способны убивать многие грибки и бактерии, в том числе и полезные.

Как защитить свою кожу

  • Отдавайте предпочтение дезодорантам с пробиотиками, поскольку они сдерживают бактерии, которые вырабатывают запах и не мешают всем остальным.
  • Свежий пот в течение 2-х часов не пахнет, поэтому чаще меняйте одежду, особенно летом.
  • Стирайте вещи с максимально щадящими средствами.
  • Откажитесь от долгих водных процедур с горячей водой во время болезни.

Ранее мы писали, какие ошибки во время принятия душа вынудят вас бежать в аптеку.

Также сообщалось про два признака на лице, которые могут предупредить вас о развитии опасной болезни.

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