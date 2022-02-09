Ошибки в принятии душа, которые могут стоить вам здоровья

Частое принятие душа может привести к не самым приятным последствиям для нашего здоровья. Врач-дерматолог рассказала, как правильно это делать, чтобы себе не навредить.

Специалист говорит, что вода, особенно горячая, способствует удалению с кожи крайне важного защитного слоя - так называемого кожного сала, основная задача которого заключается в защите и препятствованию обезвоживания.

Помимо этого кожа, которую постоянно моют горячей водой с кучей химикатов, что в составе средств для душа, снижает возможность выработки витамина D.

Врач говорит, что за последний десяток лет значительно увеличилось число пациентов с кожными болезнями, что возникают на фоне проблем с иммунитетом.

Ведь частый прием душа нарушает нашу микрофлору. А парабены, содержащиеся в моющих средствах для увеличения срока их годности, способны убивать многие грибки и бактерии, в том числе и полезные.

Как защитить свою кожу