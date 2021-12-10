Мы все делаем неправильно: что вредит нашей коже при приеме душа

Мы ежедневно принимаем душ и эта процедура кажется нам очень простой. Однако при приеме душа нужно учитывать важные правила. Иначе вместо полезного действия мы предаем наше тело настоящим пыткам.

Что мы делаем неправильно и как вредим коже при приеме душа – читайте в материале ниже.

Привязанность к очень горячей воде

Постоять 15-20 минут под горячими струями, особенно зимой – это очень приятно. Но высокая температура воды очень быстро пересушивает нашу кожу и практически выгоняет влагу наружу.

Это очень опасно, особенно, если вы после приема такого душа игнорируете крем для тела или молочко.

Температура воды должна быть оптимальной – от 35 до 38 градусов.

Долгие процедуры в душе

Стоять под проточной водой более получаса – это не только транжирство, но и очень вредно для вашей кожи. Даже при оптимальной температуре воды.

Излишки воды быстро отображаются на состоянии нашей кожи. Это можно увидеть по пальцам, кожа на которых после длительного контакта с влагой сморщивается.

Кожа на лице от длительного контакта с водой страдает намного быстрее. Сократите время пребывания в душе до 5-10 минут.

Много пены

Не используйте много моющих средств при приеме душа. Большинство средств для душа имеют в составе лаурилсульфат натрия (или натрий лаурет сульфат). Это очень жесткое соединение, которое позволяет создать пушистую пену.

Но такие средства сильно сушат кожу, потому что смывают с нее не только грязь, а и натуральную защитную гидро-липидную пленку. Меньшее количество средства для душа позволит вам остаться чистыми.

Мы долго не смываем гель для душа

Еще одна частая ошибка – долго не смывать гель. Не оставляйте на коже гель или шампунь надолго.

Этим средствам достаточно нескольких минут, чтобы справиться с потом и грязью. И быстрое смывание не нанесет вашей коже вредного ущерба.

Забываем о губках и мочалках

Если вы любите не только гели, но и пользуетесь скрабами и пилингами, то все подручные средства тщательно ополаскивайте и просушивайте. Мелкие частицы грязи на них могут стать источником бактерий.

Идеальный вариант – массажная рукавичка. Стоит иметь запас в несколько таких рукавичек и после каждого приема душа отправлять использованную в стирку.

Часто моемся

Душ дважды в день – вы уверены, что это, что нужно вашей коже? Такие частые походы в душ нужны тем, кто ежедневно занимается спортом по несколько часов.

Если – нет, то потребность в таком частом приеме душа отпадает и даже вредит. Самое оптимальное – один раз вдень.

Ежедневное мытье волос

Волосы мыть каждый день – вредно. Даже самые жирные волосы не стоит мыть чаще, чем раз в два-три дня. Это нужно коже головы, чтобы сократить темпы выработки жира.

Кучерявые, очень сухие и ломкие волосы стоит мыть не чаще одного раза в неделю. Для них нежелателен контакт с водой и сушка горячим воздухом очень часто.

Перед мытьем волосы всегда расчесывайте – так вы удалите уже омертвевшие волоски и избежите образования колтунов.

Вытираемся насухо

Не стоит энергично растирать себя полотенцем после каждого приема душа. Так вы вызовете раздражение кожи и можете ее травмировать.

Нужно нежно и аккуратно дотрагиваться полотенцем к телу, промокать остатки воды. Чтобы вытереть воду со спины – просто завернитесь в банное полотенце на пару минут.

Неправильно наносим крем для тела

Обычно мы тщательно вытираемся и ждем, когда тело полностью высохнет. Но это неправильно. Нужно наносить крем или молочко сразу, пока влага полностью не испарилась с кожи.

Делайте это сразу, как вышли из душа. Это поможет максимально увлажнить кожу.