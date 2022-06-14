Чи дійсно холодний душ корисний для здоров'я? Експеримент показав правду

Чи корисний холодний душ для організму?

Дослідники кажуть про такі переваги холодного душу для здоров'я, як, збільшення енергії на день, покращення метаболічного здоров'я (обміну речовин) та покращення настрою.

Тому Фатч і вирішив перевірити на собі це твердження.

Перш ніж спробувати подолати страх перед прохолодною водою, він поговорив з експертами.

Одним з них був Девід Сінклер - біолог з Гарварду та провідний дослідник довголіття, чия гіпотеза про "метаболічну зиму" пояснила, чому занурення в холодну воду підвищує рівень імунітету та здоров'я в загалом.

Наші предки адаптувалися до екстремальних температур

Гіпотеза Сінклера заснована на тому факті, що протягом десятків тисяч років наші предки жили на відкритому повітрі при низьких температурах, пережили льодовиковий період і мігрували під час холодного клімату.

Таким чином, людський метаболізм був влаштований так, аби адаптуватися до екстремальних температур.

В наші дні, ми майже повністю живемо в комфортних температурних умовах. Це сприяє тому, що наш організм стає більш вразливим до протягів чи будь-яких інших шокових температурних коливань.

Також гіпотеза Сінклера ґрунтується на принципі, який називається гормезис: певна кількість болю корисна для нас. Окрім занурення в холодну воду, інші приклади гормезису включають фізичні вправи та дієтичне голодування.

Холодна вода допомагає боротися з залежностями

Інший експерт, професорка і психіатр зі Стенфорду Анна Лембке призначає різні форми гормезису, включаючи занурення в холодну воду, замість таблеток деяким своїм пацієнтам, які страждають від наркотичної залежності.

"Це допомагає їм переносити "ломку". Тіло реагує на холодну воду, посилюючи приємні відчуття та змушує тіло виділяти гормони, такі як дофамін, серотонін та норадреналін, як спосіб компенсації цих гормонів, що звикли отримувати ці люди від наркотичних речовин" - говорить Анна в інтерв'ю Washington Post.

Ці гормони напряму пов'язані із самопочуттям. Зокрема, норадреналін допомагає боротися з тривогою та депресією, а дофамін відіграє ключову роль у мотивації та отриманні насолоди від діяльності.

Екстремальні температури допомагають вижити

А фізіолог із дослідницької групи екстремальних умов у Портсмутському університеті в Гемпширі Хізер Мессі стверджує: існує зв'язок між впливом холоду та підвищенням рівня різних хімічних речовин мозку, пов'язаних із самопочуттям.

Наприклад, одне дослідження показало, що занурення в холодну воду значно підвищує рівень нейромедіаторів норадреналіну у крові людини.

Інші дослідження показують, що занурення в холодну воду може зміцнити імунну систему.

Низькі температури можуть також збільшити так званий "бурий жир" - корисні жирові відкладення (їх багато у новонароджених і у тварин, що впадають у сплячку, щоб допомогти їм вижити).

Що ж показав експеримент американця

Мет в перший же день спробував прийняти "шоковий" душ з найхолоднішої води, що було помилковим рішенням.

По-перше, він витримав лише декілька секунд, а, по-друге, починати практику приймання холодного душу треба з помірно теплої води. Коли організм пристосується, варто зменшувати температуру таким чином, щоб кінець-кінцем дійти до найнижчої температури.

Тож Мет продовжив приймати холодний душ два-три рази на тиждень, зазвичай після обіду. З часом він загартував своє тіло до найнижчої температури та проводив під холодною водою по декілька хвилин.

Потім від фізіолога він дізнався, що треба збільшувати час знаходження під холодною водою для отримання результату. Адже коли організм перестає отримувати дискомфорт від загартування, воно перестає відігравати профілактичну та захисну роль для імунітету.

Тобто, коли вам стає комфортно, треба продовжувати час приймання душу чи ж знижувати температуру, інакше ефект нівелюється.

У висновку до свого експерименту Мет підтвердив користь холодного душу: його працездатність стала вищою, кожного дня він відчував себе зарядженим для нових звершень. Окрім того, позитивні зміни стали помітними для колег та родини.