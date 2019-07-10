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Дуже холодно і дуже мокро: в яких областях остаточно зіпсується погода

STYLERЖиття    10.07.2019 - 20:35
Дуже холодно і дуже мокро: в яких областях остаточно зіпсується погода
Погода в Україні 11 липня (УНІАН)

Погода в четвер засмутить майже всіх жителів України

Погода в Україні у четвер, 11 липня, зіпсується зовсім практично у всіх областях України. Сонце майже не буде пробиватися через хмари, а у всіх регіонах очікується зниження температури і дощі.

Погода на сході України очікується похмура і дощова, місцями можливі зливи. Температура вночі в регіоні складе +10 +13 градусів, удень повітря прогріється до +20 +22 градусів, у Луганській і Донецькій областях до +23 +24 градусів.

Сиро і прохолодно буде на півдні України. Там синоптики прогнозують короткочасні помірні дощі. Нічна температура повітря опуститься до +12 +14 градусів, вдень очікується потепління до +21 +24 градусів. У Криму можливий дощ. Вночі температура повітря складе +15 +17 градусів, вдень від +23 до +25 градусів.

Суттєво похолодає в північних областях. Синоптики прогнозують короткочасні дощі, місцями зливи. Вночі температура повітря опуститься до +10 +12 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть всього +17 +19 градусів.

Західні області накриє дрібними короткочасними дощами, місцями можливі зливи. Нічна температура повітря складе +9 +11 градусів, удень повітря прогріється до +18 +21 градуса.

В центральній частині України буде хмарно і дощитиме. Нічна температура повітря +10 +12 градусів, вдень очікується від +19 до +21 градуса.

У Києві 11 липня пройде короткочасний дощ. Вночі температура опуститься до +9 +11 градусів, вдень підніметься до +18 +20 градусів.

Дуже холодно і дуже мокро: в яких областях остаточно зіпсується погода

Погода в Україні 11 липня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики повідомили, коли в Україну повернеться спека.

А також розповідали про те, що синоптик Наталка Діденко попередила про те, скільки в Україні триватиме період похолодання.

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