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Завтра в Украине ночью похолодает до +2

Новости » Общество    10.07.2019 - 16:29
Завтра в Украине ночью похолодает до +2
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Температура воздуха в Киеве составит +18 +20 градусов

Погода в Украине, завтра 11 июля, будет дождливой, температура +26. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр в Facebook.

Как сообщают синоптики, 11 июля ночью без осадков, днем ​​в большинстве областей небольшой дождь, местами гроза.

Ветер северо-западный, 5-10 м / с.

Температура воздуха ночью +8 +13, а днем +​​17 +22 градуса. В южной части температура воздуха ночью  составит +11 +16, днем ​​+21 +26 градусов. В Крыму грозовые дожди, температура ночью +17 +19, днем +​​22 +24. В Карпатах ожидаются дожди, температура ночью +2 +7 градусов тепла, днем +​​6 +11.

Завтра в Украине ночью похолодает до +2

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Украине погода улучшится уже на следующих выходных, ожидается возвращение жары до +32. По словам синоптика Натальи Диденко, уже 20-22 июля в страну может вернуться жаркая погода. Ожидается повышение температуры воздуха до +26...+29. В южных областях столбики термометров покажут от +28 до +32.

Кроме того, завтра, 11 июля, в Украине сохранится холодная воздушная масса, что принесет похолодание. Синоптик рассказала, что ожидается понижение ночной температуры воздуха до +8. В Карпатах днем ожидается от +5 до +7. Также прогнозируются периодические дожди.

Синоптик рассказала, когда в Украину вернется жара В Украине завтра будет доминировать холодная воздушная масса
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