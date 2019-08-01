Холодно и дождливо: украинцев озадачили осенней погодой на Илью

Погода в Украине в пятницу, 2 августа, будет еще прохладнее, чем сегодня. Дожди пройдут в западных областях и на Севере, а также в Винницкой, Харьковской и Одесской областях. Об этом расказала известный синоптик Наталка Диденко на своей Facebook-странице.

На праздник Ильи продолжится процесс захода в Украину холодного воздуха с севера, как и в ближайшие дни также.

В большинстве областей температура воздуха составит от +19 до +25 градусов, на севере и северо-востоке местами ожидается +17... +22 градусов.

"Действительно, август, его начало, уже начинает писать заявление на грядущую осень. Тем более, что синоптическая ситуация на его стороне... Даже на юге посвежеет, однако там еще будет, конечно, теплее, +25... +29 градусов. Но жара уже явно ослабнет", - отмечает Диденко.

Иллюстративное фото: Дождь (РБК-Украина)

В Киеве завтра прогнозируется дождь, будет сыро и свежо. Столбики термометров покажут около +20... +22 градусов.

"Здесь уже Илия не Илья а купаться в такую ​​погоду не очень самим хочется. Но кому очень припечет - температура воды в Днепре 22-23 градуса", - добавила синоптик.

Метеокарта на 2 августа (Фото: facebook.com/tala.didenko)

Как сообщалось ранее, синоптики объявили чрезвычайную пожарную опасность на большинстве территории Украины на 1-2 августа.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды в Украине до конца лета.