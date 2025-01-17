Холодна погода та часте миття рук може призвести до поширеної проблеми на нігтях

Взимку можна помітити певні зміни в організмі, а саме сухість шкіри, а за нею і поява задирок. Маленькі шматочки шкіри навколо нігтів можуть навіть спричинити інфекції
Про це повідомляє РБК-Україна (проеккт Styler) з посиланням на сайт Нealth harvard.
Важливо, якщо захисний бар’єр шкіри навколо нігтя пошкоджений, то може виникнути інфекція. Цей стан відомий як гостра пароніхія та включає такі ознаки:
Раніше ми повідомляли, що ламкість волосся та нігтів може бути ознаками небезпечного стану.
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