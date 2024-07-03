Це поширена проблема: ось чому вростають нігті на ногах та як лікувати
Вростання нігтя - це небезпечна патологія, яка не проходить сама по собі. Варто знати, як визначити вростаючий ніготь та що робити для полегшення симптомів і як запобігти проблемі надалі.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Livestrong.
Симптоми врослого нігтя
Дерматолог Брюс Робінсон розповів, що першою ознакою врослого нігтя є набряклий палець на нозі.
Коли ніготь врізається в шкіру, шкіра наростає на ніготь і запалюється.
Інші симптоми можуть включати:
- з пальця ноги виділяється гній
- біль
- потемніння навколо ураженого пальця ноги
- відчуття тепла або гарячості пальців ніг
Поширені причини стану
Найпоширенішою причиною врослого нігтя є неправильний догляд, а саме занадто коротке обрізання нігтя.
Лікар розповів, якщо ви обріжете ніготь надто коротко, то це збільшить імовірність того, що він вросте в шкіру. І коли це відбувається, шкіра запалюється, набрякає і фактично починає вростати в ніготь. Таким чином, це стає дуже циклічним процесом.
Також інші причини включають:
- носіння тісного взуття
- травма нігтя на нозі
- інфекції нігтів
- форма стопи
Лікування
Врослі нігті можна лікувати самостійно вдома, залежно від тяжкості. Лікування врослих нігтів вдома включає наступне:
- приймання знеболюючих, щоб зменшити дискомфорт
- прикладання холодних компресів на палець ноги, щоб зменшити набряк
До того ж потрібно носити відкрите взуття, поки не зникне проблема.
Профілактика
Щоб надалі така проблема не траплялась з ногами, варто дотримуватись таких порад:
- носіть широке взуття, яке не призведе до ламкості нігтів
- правильно стрижіть нігті та не надто коротко
- замочіть ноги у теплій воді перед підстриганням - це допоможе розм’якшити нігті, щоб їх легше підрізати
Важливо пам'ятати, якщо врослий ніготь постійно повертається, це може бути через неправильний догляд або взуття, яке ви носите.
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