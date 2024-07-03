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Це поширена проблема: ось чому вростають нігті на ногах та як лікувати

Середа 03 липня 2024 16:41
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Це поширена проблема: ось чому вростають нігті на ногах та як лікувати Чому вростають нігті на пальцях ніг (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Вростання нігтя - це небезпечна патологія, яка не проходить сама по собі. Варто знати, як визначити вростаючий ніготь та що робити для полегшення симптомів і як запобігти проблемі надалі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Livestrong.

Симптоми врослого нігтя

Дерматолог Брюс Робінсон розповів, що першою ознакою врослого нігтя є набряклий палець на нозі.

Коли ніготь врізається в шкіру, шкіра наростає на ніготь і запалюється.

Інші симптоми можуть включати:

  • з пальця ноги виділяється гній
  • біль
  • потемніння навколо ураженого пальця ноги
  • відчуття тепла або гарячості пальців ніг

Поширені причини стану

Найпоширенішою причиною врослого нігтя є неправильний догляд, а саме занадто коротке обрізання нігтя.

Лікар розповів, якщо ви обріжете ніготь надто коротко, то це збільшить імовірність того, що він вросте в шкіру. І коли це відбувається, шкіра запалюється, набрякає і фактично починає вростати в ніготь. Таким чином, це стає дуже циклічним процесом.

Також інші причини включають:

  • носіння тісного взуття
  • травма нігтя на нозі
  • інфекції нігтів
  • форма стопи

Лікування

Врослі нігті можна лікувати самостійно вдома, залежно від тяжкості. Лікування врослих нігтів вдома включає наступне:

  • приймання знеболюючих, щоб зменшити дискомфорт
  • прикладання холодних компресів на палець ноги, щоб зменшити набряк

До того ж потрібно носити відкрите взуття, поки не зникне проблема.

Профілактика

Щоб надалі така проблема не траплялась з ногами, варто дотримуватись таких порад:

  • носіть широке взуття, яке не призведе до ламкості нігтів
  • правильно стрижіть нігті та не надто коротко
  • замочіть ноги у теплій воді перед підстриганням - це допоможе розм’якшити нігті, щоб їх легше підрізати

Важливо пам'ятати, якщо врослий ніготь постійно повертається, це може бути через неправильний догляд або взуття, яке ви носите.

Раніше ми повідомляли, що може статись, якщо робити манікюр в салоні.

Також ми писали, чи можна ділитися манікюрними кусачками та що може статись з нігтями.

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