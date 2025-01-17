Холодная погода и частое мытье рук может привести к распространенной проблеме на ногтях

Зимой можно заметить определенные изменения в организме, а именно сухость кожи, а за ней и появление заусенцев. Маленькие кусочки кожи вокруг ногтей могут даже вызвать инфекции
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Нealth harvard.
Важно, если защитный барьер кожи вокруг ногтя поврежден, то может возникнуть инфекция. Это состояние известно как острая паронихия и включает следующие признаки:
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