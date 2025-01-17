Холодна погода та часте миття рук може призвести до поширеної проблеми на нігтях

Взимку можна помітити певні зміни в організмі, а саме сухість шкіри, а за нею і поява задирок. Маленькі шматочки шкіри навколо нігтів можуть навіть спричинити інфекції

Про це повідомляє РБК-Україна (проеккт Styler) з посиланням на сайт Нealth harvard .

Чому виникають задирки

Задирка - це невеликий шматочок шкіри, який з'являється на краю нігтя. Це досить поширений стан, який може бути болючим.

Вони часто утворюються, коли шкіра навколо нігтів стає сухою та пошкодженою. Поширеними причинами є холодна погода, часте миття рук або вплив агресивних хімічних речовин.

Люди, які гризуть нігті або колупають шкіру, також мають більше шансів виникнення задирок. Вони також можуть виникнути, якщо у вас ламкі нігті або якщо руки часто знаходяться у воді.

Як лікувати задирки в домашніх умовах

Уникнути задирок можна просто вдома, якщо дотримуватись таких рекомендацій:

Намочіть пальці - почніть із замочування пальців у теплій мильній воді приблизно на 10 хвилин, щоб пом’якшити шкіру

Обережно обріжте - за допомогою продезінфікованих кусачок для нігтів або маленьких ножиць обережно обріжте ніготь біля шкіри. У вас може виникнути спокуса витягнути піднятий шматок шкіри, але цього вам слід уникати. Розрив шкіри може спричинити подальше пошкодження її основи та збільшити ризик розвитку інфекції

Нанесіть зволожуючий крем - використовуйте зволожуючий крем без ароматизаторів або вазелін, щоб зберегти шкіру навколо нігтів зволоженою

При необхідності перев’яжіть - якщо ділянка болить або кровоточить, використайте лейкопластир або бинт, щоб захистити її від інфекції

Як виглядає задирка на пальці (фото: wikipedia)

Як запобігти

Найкращий спосіб запобігти - це підтримувати шкіру навколо нігтів здоровою та зволоженою.

Не гризти нігті

Гризти нігті або колупати шкіру навколо них може призвести до розривів і інфекції. Натомість акуратно підстрижіть нігті чистим інструментом і не обрізайте кутикулу.

Захистіть руки рукавицями

Під час миття посуду одягайте рукавички. Також використовуйте захисні рукавички під час прибирання, роботи в саду або проведення часу на вулиці в холодну погоду.

Важливо, якщо захисний бар’єр шкіри навколо нігтя пошкоджений, то може виникнути інфекція. Цей стан відомий як гостра пароніхія та включає такі ознаки: