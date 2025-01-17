Холодна погода та часте миття рук може призвести до поширеної проблеми на нігтях
Взимку можна помітити певні зміни в організмі, а саме сухість шкіри, а за нею і поява задирок. Маленькі шматочки шкіри навколо нігтів можуть навіть спричинити інфекції
Про це повідомляє РБК-Україна (проеккт Styler) з посиланням на сайт Нealth harvard.
Чому виникають задирки
Задирка - це невеликий шматочок шкіри, який з'являється на краю нігтя. Це досить поширений стан, який може бути болючим.
Вони часто утворюються, коли шкіра навколо нігтів стає сухою та пошкодженою. Поширеними причинами є холодна погода, часте миття рук або вплив агресивних хімічних речовин.
Люди, які гризуть нігті або колупають шкіру, також мають більше шансів виникнення задирок. Вони також можуть виникнути, якщо у вас ламкі нігті або якщо руки часто знаходяться у воді.
Як лікувати задирки в домашніх умовах
Уникнути задирок можна просто вдома, якщо дотримуватись таких рекомендацій:
- Намочіть пальці - почніть із замочування пальців у теплій мильній воді приблизно на 10 хвилин, щоб пом’якшити шкіру
- Обережно обріжте - за допомогою продезінфікованих кусачок для нігтів або маленьких ножиць обережно обріжте ніготь біля шкіри. У вас може виникнути спокуса витягнути піднятий шматок шкіри, але цього вам слід уникати. Розрив шкіри може спричинити подальше пошкодження її основи та збільшити ризик розвитку інфекції
- Нанесіть зволожуючий крем - використовуйте зволожуючий крем без ароматизаторів або вазелін, щоб зберегти шкіру навколо нігтів зволоженою
- При необхідності перев’яжіть - якщо ділянка болить або кровоточить, використайте лейкопластир або бинт, щоб захистити її від інфекції
Як виглядає задирка на пальці (фото: wikipedia)
Як запобігти
Найкращий спосіб запобігти - це підтримувати шкіру навколо нігтів здоровою та зволоженою.
Не гризти нігті
Гризти нігті або колупати шкіру навколо них може призвести до розривів і інфекції. Натомість акуратно підстрижіть нігті чистим інструментом і не обрізайте кутикулу.
Захистіть руки рукавицями
Під час миття посуду одягайте рукавички. Також використовуйте захисні рукавички під час прибирання, роботи в саду або проведення часу на вулиці в холодну погоду.
Важливо, якщо захисний бар’єр шкіри навколо нігтя пошкоджений, то може виникнути інфекція. Цей стан відомий як гостра пароніхія та включає такі ознаки:
- Почервоніння - шкіра навколо нігтя червоніє і запалюється
- Набряк - уражена ділянка може виглядати опухлою
- Гаряча на дотик - інфікована шкіра може бути теплою або гарячою на дотик
- Гній - жовті або коричні виділення з рани можуть свідчити, що інфекція прогресує
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