Холодная погода и частое мытье рук может привести к распространенной проблеме на ногтях

Зимой можно заметить определенные изменения в организме, а именно сухость кожи, а за ней и появление заусенцев. Маленькие кусочки кожи вокруг ногтей могут даже вызвать инфекции

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Нealth harvard .

Почему возникают заусенцы

Заусенец - это небольшой кусочек кожи, который появляется на краю ногтя. Это довольно распространенное состояние, которое может быть болезненным.

Они часто образуются, когда кожа вокруг ногтей становится сухой и поврежденной. Распространенными причинами являются холодная погода, частое мытье рук или воздействие агрессивных химических веществ.

Люди, которые грызут ногти или ковыряют кожу, также имеют больше шансов возникновения заусенцев. Они также могут возникнуть, если у вас ломкие ногти или если руки часто находятся в воде.

Как лечить заусенцы в домашних условиях

Избежать заусенцев можно просто дома, если придерживаться таких рекомендаций:

Намочите пальцы - начните с замачивания пальцев в теплой мыльной воде примерно на 10 минут, чтобы смягчить кожу

Осторожно обрежьте - с помощью продезинфицированных кусачек для ногтей или маленьких ножниц осторожно обрежьте ноготь возле кожи. У вас может возникнуть соблазн вытащить поднятый кусок кожи, но этого вам следует избегать. Разрыв кожи может вызвать дальнейшее повреждение ее основы и увеличить риск развития инфекции

Нанесите увлажняющий крем - используйте увлажняющий крем без ароматизаторов или вазелин, чтобы сохранить кожу вокруг ногтей увлажненной

При необходимости перевяжите - если участок болит или кровоточит, используйте лейкопластырь или бинт, чтобы защитить его от инфекции

Как выглядит заусенец на пальце (фото: wikipedia)

Как предотвратить

Лучший способ предотвратить - это поддерживать кожу вокруг ногтей здоровой и увлажненной.

Не грызть ногти

Грызть ногти или ковырять кожу вокруг них может привести к разрывам и инфекции. Вместо этого аккуратно подстригите ногти чистым инструментом и не обрезайте кутикулу.

Защитите руки перчатками

Во время мытья посуды надевайте перчатки. Также используйте защитные перчатки во время уборки, работы в саду или проведения времени на улице в холодную погоду.

Важно, если защитный барьер кожи вокруг ногтя поврежден, то может возникнуть инфекция. Это состояние известно как острая паронихия и включает следующие признаки: