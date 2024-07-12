Холодильні акумулятори: порятунок від спеки або непотрібні витрати?

В умовах триваючих російських обстрілів енергетичної інфраструктури України, питання надійного та автономного охолодження стає все більш актуальним. У період можливих відключень електроенергії холодильні акумулятори привертають увагу як потенційне рішення підтримки комфортної температури в будинках.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про переваги та недоліки холодильних акумуляторів, та чи варто їх використовувати.

Що таке холодильні акумулятори?

Холодильні акумулятори - це герметичні контейнери, заповнені спеціальною рідиною або гелем, які здатні зберігати низькі температури протягом тривалого часу.

Їх основна задача - підтримувати прохолоду в холодильних камерах під час відключення електроенергії або під час транспортування продуктів. Останнім часом вони почали використовуватися для створення комфортної температури в житлових приміщеннях.

Види акумуляторів холоду

Сольові

Це найпростіший і найбюджетніший тип наповнювача, який можна використовувати за температури від -20 до +80 градусів Цельсія. Перевагою акумулятора на основі сольового розчину є його висока ефективність - усередині герметичного контейнера холод може утримуватися протягом доби.

При цьому аксесуар є гранично простим в експлуатації - користувач може самостійно зливати або доливати воду в ємність в залежності від особистих потреб.

Однак сольовий розчин має суттєвий недолік, що робить його менш популярним у порівнянні з аналогами на основі силікону та гелю. Річ у тому, що у разі необережного пошкодження корпусу рідина миттєво виливається назовні, роблячи харчові продукти непридатними для вживання.

Силіконові

Холодоелемент на основі силікону найчастіше випускається у плівковому пакеті, тому потрібно уважно стежити за цілісністю оболонки під час експлуатації.

Але цей нюанс нівелюється тривалістю утримання низької температури, яка може досягати 7 днів. Тому якщо в планах тривала подорож чи овге відключення святла, акумулятор холоду із силіконовим наповнювачем є найкращим вибором.

Проте, цей тип акумуляторів має дві істотні недоліки. По-перше, вони мають дуже вузький температурний діапазон від 0до +2 градусів Цельсія, що не підходить для тривалого зберігання м'ясних і молочних продуктів. По-друге, силіконові холодоелементи мають найвищу вартість на ринку.

Як виглядають холодильні акумулятори (фото: Fonarik.com)

Як вони працюють?

Принцип роботи акумуляторів холоду простий: вони заморожуються в морозильній камері, а потім розміщуються в приміщенні, де потрібно знизити температуру. За рахунок поступового танення, вони віддають холод, створюючи більш комфортні умови. У домашніх умовах їх можна розмістити, наприклад, біля вентилятора, посилюючи ефект охолодження.

Переваги холодильних акумуляторів

Енергоефективність

Холодильні акумулятори можуть стати доповненням до систем кондиціонування, зменшуючи навантаження на них і, відповідно, знижуючи споживання електроенергії.

Мобільність

Легкість у використанні та переміщенні робить їх зручним рішенням для охолодження невеликих приміщень або зон, де неможливо встановити кондиціонер.

Екологічність

На відміну від кондиціонерів, акумулятори холоду не виділяють у атмосферу шкідливих речовин.

Недоліки та обмеження

Обмежений час дії

Залежно від обсягу та якості наповнювача, акумулятори можуть підтримувати низьку температуру лише протягом кількох годин.

Нерівномірне охолодження

Створення комфортних умов по всьому приміщенню може бути ускладнене, оскільки акумулятори охолоджують простір локально.

Необхідність заморозки

Постійне використання акумуляторів вимагає наявності достатньо місткої морозильної камери.

Чи варто використовувати холодильні акумулятори?

Це залежить від ваших потреб. Якщо вам потрібно охолодити їжу протягом короткого періоду часу, наприклад, для пікніка або подорожі, холодильні акумулятори можуть бути хорошим варіантом.

Однак, якщо вам потрібно охолоджувати їжу протягом тривалого періоду часу, або якщо вам потрібна велика кількість охолоджуваного простору, холодильний бокс або льодовик буде більш ефективним.

Як вибрати холодильный акумулятор

Визначте свої потреби

Перш за все, визначте, для яких цілей ви плануєте використовувати холодильний аккумулятор (Зберігання продуктів, екстрені випадки, охолодження приміщень)

Об'єм і розмір

Вибирайте акумулятор відповідного об'єму і розміру. Маленькі акумулятори підходять для невеликих контейнерів або термосумок. Великі акумулятори краще підходять для великих охолоджувальних пристроїв або довготривалого охолодження.

Матеріал і якість

Переконайтеся, що акумулятор виготовлений з якісних матеріалів. Корпус має міцний пластик або або зроблений з металу. Всередині присутні нетоксичні та безпечні охолоджувальні рідини або гелі.

Час заморожування і тривалість охолодження

Зверніть увагу на характеристики заморожування і тривалості охолодження .

Універсальність і зручність використання

Оберіть модель, яка буде зручною у використанні. Форма повинна мати компактні і зручні форми для легкого розміщення.

Відгуки і рекомендації

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Ціна

Зверніть увагу на ціну, але не на шкоду якості. Бюджетні моделі можуть підійти для короткострокового використання або нерегулярного використання. Дорожчі моделі часто мають кращі характеристики і довший термін служби.