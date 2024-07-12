Холодильные аккумуляторы: спасение от жары или ненужные расходы?

В условиях продолжающихся российских обстрелов энергетической инфраструктуры Украины, вопрос надежного и автономного охлаждения становится все более актуальным. В период возможных отключений электроэнергии холодильные аккумуляторы обращают на себя внимание как потенциальное решение поддержания комфортной температуры в домах.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о преимуществах и недостатках холодильных аккумуляторов и стоит ли их использовать.

Что такое аккумуляторы?

Холодильные аккумуляторы - это герметичные контейнеры, заполненные специальной жидкостью или гелем, которые способны сохранять низкие температуры в течение длительного времени.

Их основная задача - поддерживать прохладу в холодильных камерах при отключении электроэнергии или при транспортировке продуктов. В последнее время они стали использоваться для создания комфортной температуры в жилых помещениях.

Виды аккумуляторов холода

Солевые

Это самый простой и бюджетный тип наполнителя, который можно использовать при температуре от -20 до +80 градусов Цельсия. Преимуществом аккумулятора на основе солевого раствора является его высокая эффективность - внутри герметичного контейнера холод может удерживаться в течение суток.

При этом аксессуар является предельно простым в эксплуатации - пользователь может самостоятельно сливать или доливать воду в емкость в зависимости от личных потребностей.

Однако солевой раствор имеет существенный недостаток, что делает его менее популярным по сравнению с аналогами на основе силикона и геля. Дело в том, что при неосторожном повреждении корпуса жидкость мгновенно выливается наружу, делая пищевые продукты непригодными для употребления.

Силиконовые

Холодоэлемент на основе силикона чаще всего выпускается в пленочном пакете, поэтому следует внимательно следить за целостностью оболочки во время эксплуатации.

Но этот аспект нивелируется длительностью удержания низкой температуры, которая может достигать 7 дней. Поэтому если в планах длительное путешествие или долгое отключение света, аккумулятор холода с силиконовым наполнителем является лучшим выбором.

Однако этот тип аккумуляторов имеет два существенных недостатка. Во-первых, они имеют очень узкий температурный диапазон от 0 до +2 градусов Цельсия, не подходящий для длительного хранения мясных и молочных продуктов. Во-вторых, силиконовые хладоэлементы имеют самую высокую стоимость на рынке.

Как выглядят холодильные аккумуляторы (фото: Fonarik.com)

Как они работают?

Принцип работы холодильных аккумуляторов прост: они замораживаются в морозильной камере, а затем размещаются в помещении, где нужно снизить температуру. За счет постепенного таяния они отдают холод, создавая более комфортные условия. В домашних условиях их можно разместить, например, у вентилятора, усиливая эффект охлаждения.

Преимущества холодильных аккумуляторов

Энергоэффективность

Холодильные аккумуляторы могут стать дополнением к системам кондиционирования, уменьшая нагрузку на них и, соответственно, снижая потребление электроэнергии.

Мобильность

Легкость в использовании и перемещении делает их удобным решением для охлаждения небольших помещений или зон, где невозможно установить кондиционер.

Экологичность

В отличие от кондиционеров, аккумуляторы холода не выделяют в атмосферу вредных веществ.

Недостатки и ограничения

Ограниченное время действия

В зависимости от объема и качества наполнителя аккумуляторы могут поддерживать низкую температуру в течение нескольких часов.

Неравномерное охлаждение

Создание комфортных условий по всему помещению может быть затруднено, поскольку аккумуляторы охлаждают локально пространство.

Необходимость заморозки

Постоянное использование аккумуляторов требует наличия достаточно вместительной морозильной камеры.

Следует ли использовать холодильные аккумуляторы?

Это зависит от ваших потребностей. Если вам нужно охладить пищу в течение короткого периода времени, например для пикника или путешествия, холодильные аккумуляторы могут быть хорошим вариантом.

Однако если вам нужно охлаждать пищу в течение длительного периода времени, или если вам нужно большое количество охлаждаемого пространства, холодильный бокс или ледник будет более эффективным.

Как выбрать холодильный аккумулятор

Определите свои потребности

Прежде всего, определите, для каких целей вы планируете использовать холодильный аккумулятор (хранение продуктов, экстренные случаи, охлаждение помещений).

Объем и размер

Выберите аккумулятор соответствующего объема и размера. Маленькие аккумуляторы подходят для небольших контейнеров или термосумок. Большие аккумуляторы лучше подходят для больших охлаждающих устройств или длительного охлаждения.

Материал и качество

Убедитесь, что аккумулятор изготовлен из высококачественных материалов. Корпус имеет крепкий пластик или сделан из металла. Внутри находятся нетоксичные и безопасные охлаждающие жидкости или гели.

Время замораживания и продолжительность охлаждения

Обратите внимание на характеристики замораживания и длительности охлаждения.

Универсальность и удобство использования

Выберите модель, которая будет удобна в использовании. Форма должна иметь компактные и удобные для легкого размещения формы.

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Цена

Обратите внимание на цену, но не в ущерб качеству. Бюджетные модели могут подходить для краткосрочного использования или нерегулярного использования. Более дорогие модели часто имеют лучшие характеристики и более длительный срок службы.