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Холод та дощі: українців попередили про негоду незабаром

STYLERЖиття    24.10.2019 - 11:30
Холод та дощі: українців попередили про негоду незабаром
Дощі восени в Україні (Ілюстративне фото: facebook.com/ukrgmc.official)

Погодні умови зараз визначає антициклон Nicola над Україною

Погода в Україні у п'ятницю, 25 жовтня, в більшості областей очікується без опадів, буде слабкий вітер південний, прогнозуються тумани. Такі погодні умови визначає антициклон Nicola, який утворився над нашою країною. Про це повідомила відомий синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

В середньому по Україні температура повітря найближчої вночі складе +5... +11 градусів, а вдень очікується від +14 до +19 градусів. У західних областях буде найтепліше - у цих регіонах стовпчики термометрів піднімуться до +22 градусів.

У столиці 25 жовтня також буде антициклональний характер погоди. У Києві мала ймовірність дощів, будуть тумани. Температура повітря протягом дня складе близько +15... +17 градусів.

Холод та дощі: українців попередили про негоду незабаром

Погода в Україні в жовтні 2019 (Ілюстративне фото: pixabay.com)

Експерт зазначила, що циклон Vlad біля Італії і циклон Wilhelm над північно-заходом Європи "відсікли та ізолювали" антициклональну смугу. У результаті утворилися антициклон Maja над Португалією та антициклон Nicola над нашою Україною, які визначають суху та маловітряну погоду. Вже 25 жовтня вони відштовхнуть циклони південніше та північніше, в результаті чого над континентальною Європою запанує смуга підвищеного атмосферного тиску.

За словами синоптика, до кінця тижня погода істотно не зміниться.

Вихідні повинні стати останніми теплими днями у жовтнево-листопадової перспективі, і після цього помітно похолодає.

Так, згідно з даними Українського гідрометцентру, вже з 27 жовтня розпочнеться сезон холодних дощів.

Холод та дощі: українців попередили про негоду незабаром

Метеокарта (Фото: facebook.com/tala.didenko)

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Новини України ГідрометцентрНаталка Диденко
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