На Землю обрушится затяжная магнитная буря: названы даты ударов

Магнитные бури (коллаж: РБК-Украина)

Магнитная буря в январе будет затяжной, но не очень мощной. Астрофизики назвали даты геошторма, а врачи посоветовали, как от него уберечься.

Так, по данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН, магнитная буря в январе будет длиться с 17 по 20 января. Следующая магнитная буря ожидается уже в феврале - 1 и 2 числа.

Ученые называют магнитной (геомагнитной) бурей - один из видов геомагнитной активности. Явление вызывается поступлением в окрестности Земли возмущенных потоков солнечного ветра и их взаимодействием с магнитосферой Земли.

Магнитная буря в январе-феврале (скрин: tesis.lebedev)

Для кого опасна магнитная буря, и как избежать негативного воздействия

Медики говорят, что в первую очередь влияние магнитной бури на себе чувствуют метеочувствительные люди, пожилые, "сердечники" и люди с различными хроническими недугами. Но и у здоровых людей может внезапно разболеться голова, появиться слабость, бессонница или беспричинная усталость.

По словам врачей, чтобы уберечься от влияния магнитной бури, следует в эти дни особенно внимательно следить за здоровьем. Если у вас есть проблемы с сердцем и сосудами, не лишним будет следить за давлением, пульсом и сердечным ритмом.

Вот несколько советов, которые помогут минимизировать влияние магнитной бури:

избегайте стрессов и физической активности,

замените тренировку прогулкой на свежем воздухе,

постарайтесь выспаться,

откажитесь от алкоголя, курения, кофе,

примите контрастный душ утром и теплую ванную перед сном.

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