На Землю обрушится затяжная магнитная буря: названы даты ударов

Магнитная буря в январе будет затяжной, но не очень мощной. Астрофизики назвали даты геошторма, а врачи посоветовали, как от него уберечься.
Так, по данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН, магнитная буря в январе будет длиться с 17 по 20 января. Следующая магнитная буря ожидается уже в феврале - 1 и 2 числа.
Ученые называют магнитной (геомагнитной) бурей - один из видов геомагнитной активности. Явление вызывается поступлением в окрестности Земли возмущенных потоков солнечного ветра и их взаимодействием с магнитосферой Земли.
Магнитная буря в январе-феврале (скрин: tesis.lebedev)
Медики говорят, что в первую очередь влияние магнитной бури на себе чувствуют метеочувствительные люди, пожилые, "сердечники" и люди с различными хроническими недугами. Но и у здоровых людей может внезапно разболеться голова, появиться слабость, бессонница или беспричинная усталость.
По словам врачей, чтобы уберечься от влияния магнитной бури, следует в эти дни особенно внимательно следить за здоровьем. Если у вас есть проблемы с сердцем и сосудами, не лишним будет следить за давлением, пульсом и сердечным ритмом.
Вот несколько советов, которые помогут минимизировать влияние магнитной бури:
Ранее мы писали, что мощная магнитная буря позволила увидеть северное сияние в неожиданных для этого местах.
Также сообщалось, что к Земле приближается астероид размером сопоставимый с малой планетой.
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