Холод небезпечний для здоров'я: кому треба берегтися від морозів

Мороз може посилювати деякі хвороби (фото: pixabay)

В Україну йдуть сильні морози, які нагрянуть вже до вихідних 16-17 січня. Синоптики прогнозують -20 і навіть нижче, у містах відкривають пункти обігріву, і українців просять без потреби не залишати свої будинки в лютий мороз. Лікарі попереджають, що мороз може призвести до загострення деяких хвороб і станів.

Найбільше холод небезпечний для дітей і літніх людей. Їм краще пересидіти морози вдома. Різке зниження температури може викликати також алергію, загострення серцево-судинних проблем і інші труднощі, пише aif.

Мороз може викликати алергію

При температурі від -10 градусів може виникати так звана холодова алергія. У більшості людей при переохолодженні шкіра реагує почервонінням, іноді свербежем. Але при алергії на холод виникають висипання по всьому тілу, набряк.

Якщо у вас алергія на холод, а походу за поріг ніяк не уникнути, прийміть незадовго до виходу антигістамінні препарати.

Можуть виникнути збої в роботі серцево-судинної системи

В морози зростає ризик виникнення стенокардії і навіть інфаркт. Справа в тому, що на морозі судини звужуються, падіння температури викликає їх спазм, що може призвести до сумних наслідків.

Кардіологи радять перед виходом на мороз приймати судинорозширювальні препарати (попередньо проконсультувавшись з лікарем). Також різко не можна вискакувати з теплої квартири відразу на холод - почекайте хвилину-другу в під'їзді, щоб згладити різкий перепад температури.

Якщо у вас гіпертонія, то зміна температури може погіршити ваш стан. Порадьтеся з лікарем, можливо в холодну пору року вам слід переглянути лікування - поміняти препарати, збільшити дозу або частоту прийому.

Мороз може загострити хронічні захворювання

В холоди різко слабшає імунітет, а тому можуть загостритися хронічні недуги - починаючи від запальних захворювань і закінчуючи ангіною. Гайморит, бронхіт, артрит, нефрити, коліти, холецистити - це лише мала частина недуг, яка "чекає", поки ви переохолодитеся.

Відзначимо, що крім холодів на вихідних очікується ще і магнітна буря, яка буде тривати протягом декількох днів.

Також синоптики попередили, що в Україну прийдуть сильні морози, але вони протримаються недовго.