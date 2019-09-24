Холод, дожди и заморозки: синоптик предупредила о резком ухудшении погоды

Погода в Украине в среду, 25 сентября, принесет ухудшение погодных условий. Помимо холодного воздуха днем и ночных заморозков, в некоторые области придут дожди. Об этом пишет Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Согласно прогнозу синоптика, завтра атмосферный фронт нагрянет в западные области, а к вечеру дожди доберутся и до Житомирской и Винницкой областей. На остальной территории страны все еще сохранится сухая погода.

Ночные заморозки придут в ночь на среду на Север и Восток, а на остальных территориях температура ночью будет варьироваться в пределах +4... +9 градусов, в южных областях все еще держатся достаточно теплые ночи - до +13 по Цельсию.

Днем прохладнее всего будет на северо-востоке (+10... +14), на Юге - теплая осень с показателями +15... +22, а на остальных территориях в среду +14... +18 градусов.

Погода в Украине (фото: facebook.com/tala.didenko)

В Киеве в среду, 25 сентября, около +15 градусов, ночью +3... +5, а в окрестностях столицы - от 0 до +2 по Цельсию.

Синоптик предупреждает, что в четверг в столице ожидаются дожди, а днем похолодает до +12 градусов.

Завершила свой прогноз Диденко на утешительной ноте - в выходные в Украине ожидается потепление.

Погода в Украине (скрин: facebook.com/tala.didenko)