Холод, дощі та заморозки: синоптик попередила про різке погіршення погоди

Погода в Україні у середу, 25 вересня, принесе погіршення погодних умов. Крім холодного повітря вдень і нічних заморозків, в деякі області прийдуть дощі. Про це пише Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Згідно з прогнозом синоптика, завтра атмосферний фронт прийде в західні області, а до вечора дощі доберуться і до Житомирської та Вінницької областей. На решті територій країни все ще збережеться суха погода.

Нічні заморозки прийдуть в ніч на середу на Північ і Схід, а на інших територіях температура вночі буде варіюватися в межах +4... +9 градусів, у південних областях все ще тримаються досить теплі ночі - до +13 за Цельсієм.

Вдень прохолодніше буде на північному сході (+10... +14), на Півдні - тепла осінь з показниками +15... +22, а на інших територіях у середу +14... +18 градусів.

Погода в Україні (фото: facebook.com/tala.didenko)

У Києві в середу, 25 вересня, близько +15 градусів, вночі +3... +5, а в околицях столиці - від 0 до +2 за Цельсієм.

Синоптик попереджає, що в четвер в столиці очікуються дощі, а вдень похолоднішає до +12 градусів.

Завершила свій прогноз Діденко на втішній ноті - у вихідні в Україні очікується потепління.

Погода в Україні (скрін: facebook.com/tala.didenko)