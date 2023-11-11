Ходить в темноті і має портативний смітничок. Екозвички акторки Марії Стопник, які варто взяти на замітку
11 листопада відзначається Міжнародний день енергозбереження. Ця тема ніколи не втратить актуальності! Аби врятувати екологію, потрібно мати корисні звички: сортувати сміття, економити електроенергію, прибирати за собою на природі, правильно утилізувати використані батарейки та скло тощо.
Сьогодні РБК-Україна (проект Styler) пропонує вам взяти "на олівець" деякі звички акторки серіалів Нового каналу "Голова" та "Будиночок на щастя" Марії Стопник, якими вона поділилася з нами
Як Марія дбає про планету
"Я люблю рухатися в темноті, тому вдома рідко вмикаю світло. Роблю це лише за крайньої потреби. І ще намагаюся вмикати ті прилади, які менше тягнуть. Наприклад, настільну лампу чи світло на витяжці", - розповідає Марія і додає, що також любить вдома запалювати свічки.
Марія Стопник (фото: instagram.com/mariia.stopnyk)
Окрім цього акторка має ще кілька важливих екозвичок.
"Я купила шопер, який скручується у малесенький рулончик. Намагаюся завжди носити його з собою, щоб у разі чого не брати пакет. Коли раптом його немає, то, буває, доходить до абсурду. Бо з магазину виходжу з купою продуктів у руках. Маю цілі схеми, як все донести додому, аби не брати поліетиленовий пакет. Щось у зубах, щось на правому мізинці, а щось на лівому, але несу", - сміється Стопник.
Марія Стопник (фото: instagram.com/mariia.stopnyk)
Також акторка майже ніколи не купує воду в пластикових пляшках - вона має ємності, у які набирає, де є можливість, навіть на знімальних майданчиках.
"У крайніх випадках можу перекип'ятити воду з крану", - говорить вона.
Марія Стопник (фото: instagram.com/mariia.stopnyk)
"А ще в мене є класна звичка! Коли я палила цигарки, то купила собі невеличку кишенькову попільничку. Зараз використовую її, як портативний смітничок. Коли нікуди викинути якусь дрібну штуку, то я кладу це туди", - резюмує Маша.
Марія Стопник (фото: instagram.com/mariia.stopnyk)
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