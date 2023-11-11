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Ходит в темноте и имеет портативный мусорник. Экопривычки актрисы Марии Стопник, которые стоит взять на заметку

Суббота 11 ноября 2023 08:38
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Ходит в темноте и имеет портативный мусорник. Экопривычки актрисы Марии Стопник, которые стоит взять на заметку Мария Стопник (фото: instagram.com/mariia.stopnyk)
Автор: Татьяна Самарук

11 ноября отмечается Международный день энергосбережения. Эта тема никогда не утратит актуальности! Чтобы спасти экологию, нужно иметь полезные привычки: сортировать мусор, экономить электроэнергию, убирать на природе, правильно утилизировать использованные батарейки и стекло и т.д.

Сегодня РБК-Украина (проект Styler) предлагает вам взять "на карандаш" некоторые привычки актрисы сериалов Нового канала "Голова" и "Будиночок на щастя" Марии Стопник, которыми она поделилась с нами.

Как Мария заботится о планете

"Я люблю двигаться в темноте, поэтому дома редко включаю свет. Делаю это только при крайней необходимости. И еще пытаюсь включать те приборы, которые меньше тянут. Например, настольную лампу или свет на вытяжке", - рассказывает Мария и добавляет, что также любит дома зажигать свечи.

Ходит в темноте и имеет портативный мусорник. Экопривычки актрисы Марии Стопник, которые стоит взять на заметку Мария Стопник (фото: instagram.com/mariia.stopnyk)

Кроме этого актриса имеет еще несколько важных экзотических привычек.

"Я купила шопер, который скручивается в крошечный рулончик. Стараюсь всегда носить его с собой, чтобы в случае чего не брать пакет. Когда вдруг его нет, то, бывает, доходит до абсурда. Потому что из магазина выхожу с кучей продуктов в руках. Имею целые схемы, как все донести домой, чтобы не брать полиэтиленовый пакет. Что-то в зубах, что-то на правом мизинце, а что-то на левом, но несу", - смеется Стопник.

Ходит в темноте и имеет портативный мусорник. Экопривычки актрисы Марии Стопник, которые стоит взять на заметку Мария Стопник (фото: instagram.com/mariia.stopnyk)

Также актриса почти никогда не покупает воду в пластиковых бутылках - у нее есть емкости, в которые набирает, где есть возможность, даже на съемочных площадках.

"В крайних случаях могу перекипятить воду из крана", - говорит она.

Ходит в темноте и имеет портативный мусорник. Экопривычки актрисы Марии Стопник, которые стоит взять на заметку Мария Стопник (фото: instagram.com/mariia.stopnyk)

"А еще у меня есть классная привычка! Когда я курила сигареты, то купила себе небольшую карманную пепельницу. Сейчас использую ее, как портативный мусорник. Когда некуда выбросить какую-нибудь мелкую штуку, то я кладу это туда", - резюмирует Маша.

Ходит в темноте и имеет портативный мусорник. Экопривычки актрисы Марии Стопник, которые стоит взять на заметку Мария Стопник (фото: instagram.com/mariia.stopnyk)

Ранее мы сообщали, что звезда сериала "Кріпосна" заявила о готовности идти на фронт.

Также мы писали, что актриса Екатерина Кузнева рассказала о ссорах с мужем из РФ из-за войны в Украине.

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