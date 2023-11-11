Ходит в темноте и имеет портативный мусорник. Экопривычки актрисы Марии Стопник, которые стоит взять на заметку
11 ноября отмечается Международный день энергосбережения. Эта тема никогда не утратит актуальности! Чтобы спасти экологию, нужно иметь полезные привычки: сортировать мусор, экономить электроэнергию, убирать на природе, правильно утилизировать использованные батарейки и стекло и т.д.
Сегодня РБК-Украина (проект Styler) предлагает вам взять "на карандаш" некоторые привычки актрисы сериалов Нового канала "Голова" и "Будиночок на щастя" Марии Стопник, которыми она поделилась с нами.
Как Мария заботится о планете
"Я люблю двигаться в темноте, поэтому дома редко включаю свет. Делаю это только при крайней необходимости. И еще пытаюсь включать те приборы, которые меньше тянут. Например, настольную лампу или свет на вытяжке", - рассказывает Мария и добавляет, что также любит дома зажигать свечи.
Мария Стопник (фото: instagram.com/mariia.stopnyk)
Кроме этого актриса имеет еще несколько важных экзотических привычек.
"Я купила шопер, который скручивается в крошечный рулончик. Стараюсь всегда носить его с собой, чтобы в случае чего не брать пакет. Когда вдруг его нет, то, бывает, доходит до абсурда. Потому что из магазина выхожу с кучей продуктов в руках. Имею целые схемы, как все донести домой, чтобы не брать полиэтиленовый пакет. Что-то в зубах, что-то на правом мизинце, а что-то на левом, но несу", - смеется Стопник.
Мария Стопник (фото: instagram.com/mariia.stopnyk)
Также актриса почти никогда не покупает воду в пластиковых бутылках - у нее есть емкости, в которые набирает, где есть возможность, даже на съемочных площадках.
"В крайних случаях могу перекипятить воду из крана", - говорит она.
Мария Стопник (фото: instagram.com/mariia.stopnyk)
"А еще у меня есть классная привычка! Когда я курила сигареты, то купила себе небольшую карманную пепельницу. Сейчас использую ее, как портативный мусорник. Когда некуда выбросить какую-нибудь мелкую штуку, то я кладу это туда", - резюмирует Маша.
Мария Стопник (фото: instagram.com/mariia.stopnyk)
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