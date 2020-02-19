В ходе боя под Золотым ВСУ оставили один опорный пункт: что известно

Наступление оккупантов под Золотым 18 февраля украинские военные успешно отразили, и позиции ВСУ остались прежними, однако один опорный пункт в ходе боя пришлось временно оставить.

Попытка прорыва боевиков вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный завершилась провалом, а вражеские потери составили 4 убитыми и 6 ранеными.

При этом со стороны украинской армии в масштабном сражении погиб 22-летний военный ВСУ, и еще пять бойцов получили ранения.

По словам главы Минобороны Андрея Загороднюка, оставленный опорный пункт был впереди всех основных позиций военных.

Чиновник добавил, что в настоящее время на месте событий в зоне проведения ООС находится начальник Генштаба генерал-лейтенант Руслан Хомчак, который после возвращения расскажет все подробности.

В МОУ уточнили, что речь идет о наблюдательном пункте.

Как объяснил ветеран АТО Андрей Рымарук, вчерашний бой под Золотым был связан с наблюдательным постом "Баня", который боевики долго планировали отбить у украинских военных

Он объяснил, что в начале января военные ВСУ заняли серую зону вокруг Золотого, и именно этот пост стал костью в горле оккупантов.

"Этот клочок земли для нас был достаточно важен, так как до этого мы не видели позиции врага и откуда он ведет регулярный огонь в нашем направлении", - рассказал ветеран.

Председатель комитета по вопросам нацбезопасности Александр Завитневич подтвердил, что говорится о том самом наблюдательном пункте "Баня", передает 24 Канал.

В то же время Загороднюк подчеркивает, что боевики не добились своей цели по итогам вчерашнего боя. Министр после заседания комитета национальной безопасности и обороны Верховной Рады заявил, что атака была провокацией для подрыва мирного процесса на Донбассе, передает "РБК-Украина".

"А вообще какая у них стояла задача? Они точно ее не выполнили. Нам разведка все докладывает. Мы знали о скоплении техники, еще до того как наступление было. Именно поэтому мы подготовились", - отметил он.

Нужно сказать, что заявления главы Минобороны "временно оставили наблюдательный пункт" и "удержали позиции" вызвала в сети некоторое замешательство.

"Как, скажите, можно удержать позиции, потеряв их? Или один опорник/наблюдательный пункт не в счет? Пусть эта "Баня" и была "всего лишь" НП. Это что, не позиция? Теперь там не враг сидит? Если это наблюдательный пункт - значит высота. С которой очень хорошо огонь артиллерии корректировать. А нам "да ничего страшного, подумаешь...", - пишет журналист и писатель Павел Бондаренко в своем Facebook.

Как рассказали в штабе ООС, оккупанты по время масштабой атаки под Золотым использовали ствольную артиллерию калибра 152 мм - 6 снарядов калибра 122 мм - 18 снарядов. Кроме того, они выпустили по позициям ВСУ 164 мины из минометов калибра 120 мм и 44 мины из 82-мм минометов. Также вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В сети появилось видео кровавого боя вблизи Новотошковского, Орехово, Крымского и Хутора Вольный, который длился более 5 часов.