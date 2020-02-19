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Загороднюк: боевики не добились своей цели по итогам боя на Донбассе

Новости » Политика     19.02.2020 - 17:41
Загороднюк: боевики не добились своей цели по итогам боя на Донбассе
Фото: Андрей Загороднюк (РБК-Украина)

Украинская сторона знала о скоплении техники еще до наступления

Пророссийские боевики не добились своей цели по итогам вчерашнего боя на Донбассе. Об этом заявил министр обороны Андрей Загороднюк после заседания комитета национальной безопасности и обороны Верховной рады, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, вчерашний бой был провокацией для подрыва мирного процесса на Донбассе.

"А вообще какая у них стояла задача? Они точно ее не выполнили. Нам разведка все докладывает. Мы знали о скоплении техники, еще до того как наступление было. Именно поэтому мы подготовились", - отметил Загороднюк.

Напомним, ранее сообщалось, что комитет по национальной безопасности Рады проведет повторное заседание из-за эскалации на Донбассе.

Наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали 2300 взрывов в районе, где накануне произошло наступление боевиков. Миссия уточняет состояние ситуации с безопасностью в этом районе.

Утром 18 февраля боевики атаковали украинские позиции вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Свободный. В результате боя погиб один украинский военный и 5 бойцов ООС получили ранения. Наступление осудили США, ЕС и ряд других стран. Европейский союз призвал Россию повлиять на подконтрольных ей боевиков.

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Новости Украины ДонбассбоевикиАндрей Загороднюк
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