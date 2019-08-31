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Зеленский о партии Медведчука: "будет очень громкая история, которая плохо закончится"

Новости » Политика    31.08.2019 - 21:32
Зеленский о партии Медведчука: "будет очень громкая история, которая плохо закончится"
Фото: Владимир Зеленський (РБК-Украина)

Зеленский заявил, что у него есть вопросы по финансированию этой партии

Президент Владимир Зеленский заявил, что знает информацию о финансировании партии "Оппозиционная платформа - За життя", одним из лидеров которой является Виктор Медведчук. Об этом он рассказал в телеинтервью.

Зеленский заявил, что у него есть вопросы по финансированию этой партии.

"Партия Медведчука, там есть еще много вопросов, это его партия или там временное объединение, и кто они такие. Есть большие вопросы, откуда у них деньги на финансирование партии, откуда деньги на финансирование каналов. У нас есть ответы - объемы кэша откуда и из какой страны они все это получают. и это будет очень громкая история, которая очень плохо закончится ", - заявил он.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что не позволит Виктору Медведчуку монополизировать телевидение. По его словам, монополизация телевизионного пространства, особенно людьми, которые имеют пророссийские взгляды, недопустимо во время войны.

"Во время войны люди, у которых не проукраинское видение, не могут монополизировать украинский канал. Мы должны с этим разбираться", - заявил Зеленский.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Зеленский назвал запланированный телемост телеканала NewsOne (связывают с Медвечуком) с российским ТВ дешевым пиаром перед парламентскими выборами. Вскоре телемост отменили.

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