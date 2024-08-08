Хочу, щоб у моїй країні був мир: Гайтана після мовного скандалу раптово звернулася до українців

"12 років тому ми зняли кліп на пісню "Україно! Будьмо!". Запросили друзів та знайомих, щоб передати атмосферу радості, єдності та показати, що Україна - це люди різні, вільні, щасливі", - підписала Гайтана архівне відео.

Також знаменитість зазначила у публікації, що дуже хоче, щоб у її країні був мир.

Як відреагували фоловери Гайтани

Підписники відразу почали коментувати публікацію артистки:

"Це буде наш гімн перемоги! Дякую Вам за Вашу музику, для мене вона безсмертна".

"Слава Україні".

"Люблю Ваші пісні".

"Сонячно".

Співачка у домашній обстановці (фото: instagram.com/gaitanamusic)

Чому Гайтану захейтили у соцмережах

До повномасштабної війни РФ проти України артистка жила розкішному особняку під Києвом із донькою та чоловіком. Але в 2022 році Гайтана поїхала за кордон. І в якій саме країні вона перебуває - залишається загадкою.

Минулого року знаменитість оголосила, що повертається на сцену після 7-річної перерви.

Гайтана (фото: instagram.com/gaitanamusic)

У червні цього року вона зробила публікацію у своєму блозі російською мовою, чим викликала гнів українців. Підписники присоромили Гайтану за те, що на третій рік повномасштабного вторгнення вона продовжує вести соціальні мережі мовою ворога.

А в липні в TikTok "спливло" відео з артисткою, на якому вона виконує свою пісню російською мовою. Як виявилося, це був концерт співачки в Бішкеку (Киргизстан), про що зірка "нульових" чомусь не розповідала у соцмережах.

Цікаво, що виступ Гайтани був анонсований саме з хітами російською мовою. А про пісні українською чомусь жодної інформації не було.

Співачка потрапила у кілька скандалів останнім часом (фото: instagram.com/gaitanamusic)