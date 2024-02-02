Гайтана показала архівне фото з Криму: який вигляд мала співачка 31 рік тому

Співачка Гайтана вирішила трохи поностальгувати. Так, зірка оприлюднила фото, зроблене у Криму, коли вона була ще зовсім юною.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.

Який вигляд мала Гайтана 31 рік тому

На світлині, яку артистка розмістила у своїх соцмережах, усміхнена знаменитість позує 13-річною поруч з песиком.

За словами співачки, знімок був зроблений в Алушті. Тоді вона разом з музичним ансамблем поїхала відпочивати на море.

Гайтана в юності (фото: instagram.com/gaitanamusic)

"Коли я дивлюся на це фото, в мені, здається, розцвітають квіти. Відчуття щастя від спогадів про відпочинок разом із друзями, репетиції, виступи, дискотеки, перше кохання, неймовірне тепле море, відчуття безпеки...", - поділилася Гайтана.

"Добрі люди у всьому світі, я так хочу, щоб дорослі та діти мали щасливі спогади, щоб сьогодення було безпечним та мирним, а майбутнє - радісним та світлим. Бо сонце нам сяє", - додала вона.

Нагадаємо, нещодавно співачка поділилася з прихильниками радісною новиною, що після тривалої паузи повертається на сцену.

Гайтана (фото: instagram.com/gaitanamusic)

Артистка зізналась, що пішла від музичного лейбла Lavina Music, з яким випускала пісні від 2003 року.