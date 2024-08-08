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Хочу, чтобы в моей стране был мир: Гайтана после языкового скандала внезапно обратилась к украинцам

Гайтана (фото: instagram.com/gaitanamusic)
Автор: Styler Editor 4

Певица Гайтана, которая недавно попала в языковой скандал из-за постов на русском, а затем "засветилась" со старыми хитами в Кыргызстане, внезапно вспомнила украинский язык и обратилась к своем фолловерам.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артистки.

"12 лет назад мы сняли клип на песню "Україно! Будьмо!". Пригласили друзей и знакомых, чтобы передать атмосферу радости, единства и показать, что Украина - это люди разные, свободные, счастливые", - подписала Гайтана архивное видео.

 

Также знаменитость отметила в публикации, что очень хочет, чтобы в ее стране был мир.

Как отреагировали фолловеры Гайтаны

Подписчики тут же принялись комментировать публикацию артистки:

  • "Это будет наш гимн победы! Спасибо Вам за Вашу музыку, для меня она бессмертна".
  • "Слава Украине".
  • "Обожаю Ваши песни".
  • "Солнечно".

Певица в домашней обстановке (фото: instagram.com/gaitanamusic)

Почему Гайтану захейтили в соцсетях

До полномасштабной войны РФ против Украины артистка жила роскошном особняке под Киевом с дочкой и супругом. Но в 2022 году Гайтана уехала за границу. И в какой именно стране она находится - остается загадкой.

В прошлом году знаменитость объявила, что возвращается на сцену после 7-летнего перерыва.

Гайтана (фото: instagram.com/gaitanamusic)

В июне этого года она сделала публикацию в своем блоге на русском языке, чем вызвала гнев украинцев. Подписчики пристыдили Гайтану за то, что на третий год полномасштабного вторжения она продолжает вести социальные сети на языке врага.

А в июле в TikTok "всплыло" видео с артисткой, на котором она исполняет свою песню на русском языке. Как оказалось, это был концерт певицы в Бишкеке (Кыргызстан), о чем звезда "нулевых" почему-то не рассказывала в соцсетях.

Примечательно, что выступление Гайтаны было анонсировано именно с хитами на русском языке. А о песнях на украинском почему-то никакой информации не было.

Певица попала в несколько скандалов за последнее время (фото: instagram.com/gaitanamusic)

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