"Сподіваюсь, ви сумували". Відома українська співачка оголосила про повернення на сцену через сім років перерви

Зірка 2000-х, українська співачка Гайтана потішила шанувальників новиною. Вона оголосила про повернення на сцену після паузи довжиною у сім років.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram артистки.

Гайтана оголосила про початок нового етапу

Знаменитість повідомила, що вона завершила багаторічну співпрацю з музичним лейблом Lavina Music, з яким випускала пісні від 2003 року.

Гайтана (фото: instagram.com/gaitanamusic)

"У мене для вас важлива новина. Від 2003 року я мала за честь працювати з Lavina Music. Разом ми зробили багато класної музики та пройшли неймовірний творчий шлях. Водночас нещодавно спільно ми вирішили завершити співпрацю, адже зробили все (і навіть більше), що планували. Ми підписали угоду, що затверджує мої права на всі пісні, альбоми й кліпи, створені за цей час. Ми не маємо одне до одного фінансових або творчих питань і рухаємось далі", - поділилася Гайтана.

Тож тепер зірка є самостійною творчою одиницею і вже незабаром її прихильники почують нові пісні.

"Відтепер - я капітан цього корабля. Тож чекайте на нову музику. Сподіваюсь, ви сумували. Бо я - дуже. Відчуваю, цей етап буде чудовим. До зустрічі на наступній сторінці моєї музичної історії!", - підсумувала вона.

Нагадаємо, за час співпраці з лейблом Lavina Music Гайтана випустила чимало треків, які стали справжніми хітами.

Серед них "Два вікна", "Шаленій", "Be My Guest" та інші. Останню пісню "Далі" співачка випустила у грудні 2020 року.

Гайтана (фото: instagram.com/gaitanamusic)