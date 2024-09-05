"Хочу підтримати всіх матусь": дружина Анатоліча розповіла про затримку мовлення у сина

Дружина ведучого Анатолія Анатоліча, PR-менеджерка Юлія Яцечко (Юла), яка нещодавно прокоментувала чутки про те, що вона вагітна четвертою дитиною , поділилася зі своїми підписниками, що її син має певні проблеми з розвитком мовлення.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Stories у Instagram піарниці.

Так, вона розповіла, що у Ніла, якому в липні виповнилося 3 роки, затримка мовного розвитку. Як зазначила дружина телеведучого, хлопчик уже почав займатися з логопедом і вже має певний прогрес.

"Зараз ми працюємо з логопедом, психологом, щоб прискорити цей процес. Але я не хвилююся і знаю, що всьому свій час", - наголосила PR-менеджерка.

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Також Юлія написала, що хоче підтримати всіх мам, які зіткнулися із такою проблемою.

"Тут я дуже хочу підтримати всіх матусь, у яких дітки теж довго не говорять. Все добре! Просто різним дітям потрібна різна кількість часу на те, щоб розговоритися", - зазначила Юла.

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До речі, Анатолій Анатоліч та Юла виховують трьох дітей: 13-річну Алісу, 11-річну Лоліту та 3-річного сина Ніла. Через місяць після початку повномасштабної війни телеведучий вивіз дружину та дітей до Франції.

Анатолій Анатоліч із сім'єю (фото: instagram.com/yulattt)

Там сім'я шоумена деякий час безкоштовно жила у маленькому містечку Муан-Сарту, а потім перебралася до Парижа, де доньки зірки вступили до престижної школи.

Діти телеведучого (фото: instagram.com/yulattt)

Багатодітний батько час від часу виїжджав з України відвідати родину, а на початку березня 2023 року забрав рідних до Києва.

Анатолій Анатоліч із сином Нілом (фото: instagram.com/yulattt)