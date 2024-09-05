"Хочу поддержать всех мам": жена Анатолича рассказала о задержке речи у сына
Жена ведущего Анатолия Анатолича, PR-менеджер Юлия Яцечко (Юла), которая недавно прокомментировала слухи о том, что она беременна четвертым ребенком, поделилась со своими подписчиками, что у ее сына есть определенные проблемы с развитием речи.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Stories в Instagram пиарщицы.
Так, она рассказала, у Нила, которому в июле исполнилось 3 года, задержка речевого развития. Как отметила супруга телеведущего, мальчик уже начал заниматься с логопедом и у него уже есть определенный прогресс.
"Сейчас мы работаем с логопедом, психологом, чтобы ускорить этот процесс. Но я не волнуюсь и знаю, что всему свое время", - подчеркнула PR-менеджер.
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Также Юлия написала, что хочет поддержать всех мам, которые столкнулись с такой проблемой.
"Здесь я очень хочу поддержать всех мамочек, у которых детки тоже долго не говорят. Все хорошо! Просто разным детям нужно разное количество времени на то, чтобы разговориться", - отметила Юла.
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К слову, Анатолий Анатолич и Юла воспитывают троих детей: 13-летнюю Алису, 11-летнюю Лолиту и 3-летнего сына Нила. Через месяц после начала полномасштабной войны телеведущий вывез жену и детей во Францию.
Анатолий Анатолич с семьей (фото: instagram.com/yulattt)
Там семья шоумена некоторое время бесплатно жила в маленьком городке Муан-Сарту, а затем перебралась в Париж, где дочки звезды поступили в престижную школу.
Дети телеведущего (фото: instagram.com/yulattt)
Многодетный отец время от времени выезжал из Украины навестить семью, а в начале марта 2023 года забрал родных в Киев.
Анатолий Анатолич с сыном Нилом (фото: instagram.com/yulattt)