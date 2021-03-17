Хочу открыть свой бизнес в "Борисполе": сколько стоит аренда небольшого помещения

Открыть свой бизнес в аэропорту "Борисполь", оказывается, не так уж и сложно? По крайней мере, об этом свидетельствует подборка актуальных предложений аренды коммерческих помещений на территории аэропорта.

"Единые и прозрачные правила онлайн-аукционов дают уникальную возможность победителям получить коммерческие площади для ведения бизнеса в крупнейшем аэропорту Украины с пассажиропотоком в более 10 млн человек ежегодно", - говорится в сообщении Фонда госимущества.

Список помещений, которые можно арендовать прямо сейчас

2 кв. м в помещении паркинга (стартовая цена - 263,82 грн)

Этот объект аренды может быть использован по любым целевым назначениям, кроме размещения общественных объединений и благотворительных организаций и проведения выставок.

Вот так выглядит помещение (фото: prozorro.sale)

2 кв. м в помещении паркинга (стартовая цена - 263,82 грн)

Объект размещен просто по соседству - напротив. Для этих двух "квадратов" действуют аналогичные ограничения. Соответственно, организовать тут, например, что-то вроде кассы или киоска можно легко.

Вот так выглядит помещение (фото: prozorro.sale)

12 кв. м в здании бизнес-центра грузового терминала (стартовая цена - 413,92 грн)

В комнате есть электричество, отопление, телефонная связь и интернет. Из запретов на использование помещения указывается:

размещение общественных объединений и благотворительных организаций,

организация тут спортзала,

тут нельзя продавать лекарства и вообще организовывать медицинский центр или клинику, заниматься ветеринарной практикой,

общепиты - тоже под табу,

нельзя использовать под торговые объекты, которые не осуществляют продажу товаров подакцизной группы.

Вот так выглядит помещение (фото: prozorro.sale)

24,5 кв. м в сборно-щитовом доме (стартовая цена - 724,98 грн)

Фактически тут аналогичная ситуация в плане ограничений по использованию. То есть ни аптек с медициной, ни фитнес-центров, ни кафе со столовыми, ни торговых точек, ни общественных объединений и благотворительных организаций. Но вот, например, для какого-либо офиса помещение с таким объемом может отлично подойти.

Вот так выглядит помещение (фото: prozorro.sale)

52,9 кв. м в сборно-щитовом доме, стартовая цена - 1565, 37 грн)

Можно сказать, что это аналог предыдущего лота, только в два раза больше по размерам. Объект аренды может быть использован по любым целевым назначением, кроме указанных выше. Соответственно, потенциальный арендатор тут может и офис организовать, и небольшую выставку провести, и так далее.

Важно отметить, что ценовые предложения на лоты принимаются до 25 марта, а аукцион проведут уже на следующий день.

Вот так выглядит помещение (фото: prozorro.sale)

Добавим, что Фондом госимущества - организатором торгов - указывается начальная цена лота. Цена может расти. Но, если вы будете единственным желающим арендовать какое из помещений, то сделать это можно будет "за копейки".

Также заметим, что представленные объекты аренды могут использоваться далеко не по любым целевым назначением. Поэтому нужно внимательно ознакомиться с правилами аренды.