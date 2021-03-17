Хочу відкрити свій бізнес у "Борисполі": скільки коштує оренда невеликого приміщення

Відкрити свій бізнес у аеропорту "Бориспіль", виявляється, не так вже й складно? Принаймні, про це свідчить підбірка актуальних пропозицій оренди комерційних приміщень на території летовища.

"Єдині та прозорі правила онлайн-аукціонів дають унікальну можливість переможцям отримати комерційні площі для ведення бізнесу в найбільшому аеропорту України з пасажиропотоком у понад 10 млн осіб щорічно", - йдеться у повідомленні Фонду держмайна.

Список приміщень, які можна орендувати прямо зараз

2 кв. м в приміщенні паркінгу (стартова ціна - 263,82 грн)

Цей об'єкт оренди може бути використаний за будь-яким цільовим призначенням, крім розміщення громадських об’єднань та благодійних організацій і проведення виставок.

Ось так виглядає приміщення (фото: prozorro.sale)

2 кв. м в приміщенні паркінгу (стартова ціна - 263,82 грн)

Об'єкт розміщений просто по сусідству - навпроти. Для цих двох "квадратів" діють аналогічні обмеження. Відповідно, організувати тут, наприклад, щось подібне до каси або кіоску можна легко.

Ось так виглядає приміщення (фото: prozorro.sale)

12 кв. м в будівлі бізнес-центру вантажного терміналу (стартова ціна - 413,92 грн)

В кімнаті є електрика, опалення, телефонний зв'язок та інтернет. Із заборон на використання приміщення вказується:

розміщення громадських об'єднань та благодійних організацій,

організація тут спортзалу,

тут не можна продавати ліки та взагалі організовувати медичний центр або клініку, займатися ветеринарною практикою,

громадське харчування - теж під табу,

не можна використовувати під торгові об'єкти, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи

Ось так виглядає приміщення (фото: prozorro.sale)

24,5 кв. м в збірно-щитовому будинку (стартова ціна - 724,98 грн)

Фактично тут аналогічна ситуація в плані обмежень щодо використання. Тобто ані аптек з медициною, ані фітнес-центрів, ані кафе зі столовими, ані торгових точок, ані громадських об'єднань та благодійних організацій. Але ось, наприклад, для будь-якого офісу приміщення з таким об'ємом може відмінно підійти.

Ось так виглядає приміщення (фото: prozorro.sale)

52,9 кв. м в збірно-щитовому будинку, стартова ціна - 1565, 37 грн)

Можна сказати, що це аналог попереднього лота, тільки вдвічі більше за розмірами. Об'єкт оренди може бути використаний з будь-яким цільовим призначенням, крім зазначених вище. Відповідно, потенційний орендар тут може й організувати офіс, і невелику виставку провести, і так далі.

Важливо зауважити, що цінові пропозиції на лоти приймаються до 25 березня, а аукціон проведуть вже на наступний день.

Ось так виглядає приміщення (фото: prozorro.sale)

Додамо, що Фондом держмайна - організатором торгів - вказується початкова ціна лоту. Ціна може зростати. Але, якщо ви будете єдиним бажаючим орендувати якесь з приміщень, то зробити це можна буде "за копійки".

Також зауважимо, що представлені об'єкти оренди можуть використовуватися далеко не за будь-яким цільовим призначенням. Тому потрібно уважно ознайомлюватися з правилами оренди.