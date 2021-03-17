На Троещине массово сносят МАФы, подтянулась полиция: "сколько малого бизнеса накрылось"
В Киеве продолжают активно бороться с торгашами. Теперь коммунальщики добрались до незаконных МАФов на Троещине, а именно - на Маяковского.
Снос ларьков в Деснянском районе показал на фото в своем Facebook глава Департамента городского благоустройства Тимур Ткаченко.
"Продолжаем. Прямо сейчас начался демонтаж незаконных построек на улице Маяковского 75/2. Отрабатываем всю локацию. Спасибо всем службам за слаженную работу", - написал Тимур.
На фото также видно, что на месте работы коммунальщиков присутствует полиция.
В Киеве сносят незаконные МАФы (фото: facebook.com/timurtkachenko)
Реакция киевлян
Большинство киевлян поддерживают снос незаконных построек. Однако многим жаль представителей малого бизнеса, которые трудились в этих ларьках. Также жители Троещины просят власти обратить внимание и на другие МАФы.
- Круто! Так долго ждали. С 2018 года просили.
- Это там, где на велодорожке шанхай стоит?
- Там еще прямо на въезде стоит мегаМАФ, который странным образом стоит на красной зоне, и в котором несколько лет подряд был игровой зал!
- Можно и "законные" не ставить?
- Маяковского 26, Маяковского 43, Драйзера 8. И конечно там, где сейчас проходит демонтажи. Не просто мелких жуликов убрать, но и МАФы по 300-500 квадратов
- Там, конечно, место зачетное. Давно надо было убрать. Молодцы
- Пока вы там боретесь, в соседних "шанхаях" ларьки приростают. Пр-т Маяковского, 15.
- Вроде и хорошо, порядок наведут, но сколько малого бизнеса накрылось в один момент...
- Перестановка шахмат...
- На "Фестивальном" снесли уже "незаконні споруди"? Вместо этого настроили ангаров. Просто перестановка мест. Через пару лет снесут ангары, скажут "незаконні" и опять по кругу...
Как выглядело это место до демонтажа МАФов
Отметим, что на Маяковского 75/2 расположен супермаркет "Сильпо", Новая почта и множество других магазинов, аптек и прочей коммерческой недвижимости. Раньше здесь был Универсам. Остановка наземного транспорта называется "Торговый центр".
Вся территория возле ТЦ в последние годы была заставлена ларьками и прочими "малыми архитектурными формами".
Вот так выглядела территория возле Универсама (фото: zoon и olx)
Ранее мы писали, что в переходах метро Киева снесенные киоски заменяют на новые.