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На Троещине массово сносят МАФы, подтянулась полиция: "сколько малого бизнеса накрылось"

Новина українською → Киев, Среда 17 марта 2021 11:54
На Троещине массово сносят МАФы, подтянулась полиция: "сколько малого бизнеса накрылось" Снос незаконных ларьков на Троещине (фото: facebook.com/timurtkachenko)
Автор: Styler

В Киеве продолжают активно бороться с торгашами. Теперь коммунальщики добрались до незаконных МАФов на Троещине, а именно - на Маяковского.

Снос ларьков в Деснянском районе показал на фото в своем Facebook глава Департамента городского благоустройства Тимур Ткаченко.

"Продолжаем. Прямо сейчас начался демонтаж незаконных построек на улице Маяковского 75/2. Отрабатываем всю локацию. Спасибо всем службам за слаженную работу", - написал Тимур.

На фото также видно, что на месте работы коммунальщиков присутствует полиция.

На Троещине массово сносят МАФы, подтянулась полиция: &quot;сколько малого бизнеса накрылось&quot;На Троещине массово сносят МАФы, подтянулась полиция: &quot;сколько малого бизнеса накрылось&quot;На Троещине массово сносят МАФы, подтянулась полиция: &quot;сколько малого бизнеса накрылось&quot;

В Киеве сносят незаконные МАФы (фото: facebook.com/timurtkachenko)

Реакция киевлян

Большинство киевлян поддерживают снос незаконных построек. Однако многим жаль представителей малого бизнеса, которые трудились в этих ларьках. Также жители Троещины просят власти обратить внимание и на другие МАФы.

  • Круто! Так долго ждали. С 2018 года просили.
  • Это там, где на велодорожке шанхай стоит?
  • Там еще прямо на въезде стоит мегаМАФ, который странным образом стоит на красной зоне, и в котором несколько лет подряд был игровой зал!
  • Можно и "законные" не ставить?
  • Маяковского 26, Маяковского 43, Драйзера 8. И конечно там, где сейчас проходит демонтажи. Не просто мелких жуликов убрать, но и МАФы по 300-500 квадратов
  • Там, конечно, место зачетное. Давно надо было убрать. Молодцы
  • Пока вы там боретесь, в соседних "шанхаях" ларьки приростают. Пр-т Маяковского, 15.
  • Вроде и хорошо, порядок наведут, но сколько малого бизнеса накрылось в один момент...
  • Перестановка шахмат...
  • На "Фестивальном" снесли уже "незаконні споруди"? Вместо этого настроили ангаров. Просто перестановка мест. Через пару лет снесут ангары, скажут "незаконні" и опять по кругу...

Как выглядело это место до демонтажа МАФов

Отметим, что на Маяковского 75/2 расположен супермаркет "Сильпо", Новая почта и множество других магазинов, аптек и прочей коммерческой недвижимости. Раньше здесь был Универсам. Остановка наземного транспорта называется "Торговый центр".

Вся территория возле ТЦ в последние годы была заставлена ларьками и прочими "малыми архитектурными формами".

На Троещине массово сносят МАФы, подтянулась полиция: &quot;сколько малого бизнеса накрылось&quot;На Троещине массово сносят МАФы, подтянулась полиция: &quot;сколько малого бизнеса накрылось&quot;

Вот так выглядела территория возле Универсама (фото: zoon и olx)

Ранее мы писали, что в переходах метро Киева снесенные киоски заменяют на новые.

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