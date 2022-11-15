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"Хочеться запостити красиве фото": солістка гурту KAZKA вперше розповіла нові стосунки

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Вівторок 15 листопада 2022 16:48
"Хочеться запостити красиве фото": солістка гурту KAZKA вперше розповіла нові стосунки Олександра Зарицька розповіла про хлопця (facebook.com.kazka.band)
Автор: Тетяна Самарук

Олександра Зарицька, солістка гурту KAZKA, вперше розповіла про свої нові стосунки. Зараз артистка зустрічається з музикантом-початківцем та motion-дизайнером HAWX Павлом Тараненком.

Про це вона розповіла в інтерв'ю ТСН.

За словами співачки, вона хоче залишати особисте життя подалі від сторонніх очей. Однак інколи, зізнається зірка, все ж хоче поділитися своєю радістю з шанувальниками.

"Я з тих зануд, які не люблять особливо розповідати про особисте життя. Звісно, я жива людина, досить емоційна. Інколи, в моменти щастя, мені хочеться запостити красиве фото або змонтувати спільний ТікТок", - розповіла Олександра.

Артистка зазначила, що поки не готова відкривати подробиці стосунків, але у майбутньому думає про те, аби більше розповідати про себе.

"У стосунках я обираю приватність і тишу, аби зберегти цю особисту таємницю тільки для нас двох. Тому - поки жодних подробиць. Але я не зарікаюсь! Можливо, скоро захочу розповісти більше", - сказала Зарицька.

&quot;Хочеться запостити красиве фото&quot;: солістка гурту KAZKA вперше розповіла нові стосунки&quot;Хочеться запостити красиве фото&quot;: солістка гурту KAZKA вперше розповіла нові стосунки

Олександра Зарицька з хлопцем (instagram.com/kazka.band)

Раніше ми розповідали, що Зарицька мала будинок у Гостомелі - російські окупанти там побували.

Також ми писали, що KAZKA схудла на 35 кілограмів та розповіла, як у неї це вийшло.

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KAZKA Александра Зарицкая