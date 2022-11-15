"Хочется запостить красивое фото": солистка группы KAZKA впервые рассказала о новых отношениях

Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA, впервые рассказала о своих новых отношениях. Сейчас артистка встречается с начинающим музыкантом и motion-дизайнером HAWX Павлом Тараненко.

Об этом она рассказала в интервью ТСН .

По словам певицы, она хочет оставлять личную жизнь подальше от посторонних глаз. Однако иногда, признается звезда, хочет поделиться своей радостью с поклонниками.

"Я из тех зануд, которые не любят особо рассказывать о личной жизни. Конечно, я живой человек, достаточно эмоциональный. Иногда, в моменты счастья, мне хочется запостить красивое фото или смонтировать общий ТикТок", - рассказала Александра.

Артистка отметила, что пока не готова открывать подробности отношений, но в будущем думает о том, чтобы больше рассказывать о себе.

"В отношениях я выбираю конфиденциальность и тишину, чтобы сохранить эту личную тайну только для нас двоих. Поэтому - пока никаких подробностей. Но я не зарекаюсь! Возможно, скоро захочу рассказать больше", - сказала Зарицкая.

Александра Зарицкая с парнем (instagram.com/kazka.band)