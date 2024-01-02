"Плакати чи сміятися?" Адвокат розказав про новий спосіб вручення повісток в сервісних центрах

Мобілізація в Україні продовжується, а повістки вручають чоловікам всіма можливими способами. Зокрема, повістку тепер можна отримати навіть в сервісних центрах.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube -канал адвоката Романа Сімутіна.

Що відомо про новий спосіб

За словами експерта, лише декілька днів тому стало відомо про обмеження реєстрації авто через "Дію", тоді як підписник розповів йому майже детективну історію, від якої "захочеться заплакати або засміятися".

Зокрема, коли ви підходите до вікна оператора сервісного центру, віддаєте документи щодо купівлі-продажу авто і вам кажуть: "Зачекайте, вас покличуть".

Минає година і до вас підходять четверо поліцейських та повідомляють, що ви перебуваєте в розшуці як ухилянт.

"Ви шоковані й намагаєтесь зрозуміти, як же так, адже жодного разу не отримували повістки. Крім того, а звідки це поліція дізналася, що ви зараз тут у приймальні сидите?" - каже адвокат.

Підписник Сімутіну розповів, що не зміг перереєструвати автомобіль через "Дію", бо не пройшов так звану перевірку за базою "особи в розшуку ІПНП". Він же Інформаційний портал Національної поліції - "ГАРПУН".

Цей портал сполучений із базою даних реєстраційних центрів. Тому коли авто перевіряють по реєстрах, то оператор бачить всю інформацію, і про так званий "розшук особи".

"Не маючи підстав для відмови у продажі, цей "добрий" оператор - такий собі сучасний Павлик Морозов, керуючись "найблагішими" намірами, тишком-нишком телефонує поліціянтам і повідомляє про виявлення злісного "ухилянта", - додав експерт.

Як все закінчується

Спочатку вас спробують затримати для доставки в ТЦК. Однак, якщо такий "номер" не пройде, то будуть погрожувати затримати за злісну непокору законному розпорядженню поліцейського.

Не варто погоджуватись та вимагайте доказів вчинення правопорушення й обґрунтування законності розпорядження. Тоді поліцейські можуть запропонувати написати зобов’язання з’явитися до ТЦК. На це підписник адвоката і погодився.

"На тому і розійшлися. А тепер обирайте, плакати чи сміятися", - зазначив фахівець.