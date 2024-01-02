"Плакать или смеяться?" Адвокат рассказал о новом способе вручения повесток в сервисных центрах

Мобилизация в Украине продолжается, а повестки вручают мужчинам всеми возможными способами. В частности, повестку теперь можно получить даже в сервисных центрах.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube -канал адвоката Романа Симутина.

Что известно о новом способе

По словам эксперта, лишь несколько дней назад стало известно об ограничении регистрации авто через "Дия", тогда как подписчик рассказал ему почти детективную историю, от которой "захочется заплакать или засмеяться".

В частности, когда вы подходите к окну оператора сервисного центра, отдаете документы о купле-продаже авто и вам говорят: "Подождите, вас позовут".

Проходит час и к вам подходят четверо полицейских и сообщают, что вы находитесь в розыске как уклоняющийся.

"Вы шокированы и пытаетесь понять, как же так, ведь ни разу не получали повестки. Кроме того, а откуда полиция узнала, что вы сейчас здесь в приемной сидите?" - говорит адвокат.

Подписчик Симутину рассказал, что не смог перерегистрировать автомобиль через "Дия", потому что не прошел так называемую проверку по базе "лица в розыске ИПНП". Он же Информационный портал Национальной полиции - "ГАРПУН".

Этот портал соединен с базой данных регистрационных центров. Поэтому когда авто проверяют по реестрам, то оператор видит всю информацию, и о так называемом "розыске личности".

"Не имея оснований для отказа в продаже, этот "хороший" оператор - некий современный Павлик Морозов, руководствуясь "самыми плохими" намерениями, исподтишка звонит полицейским и сообщает об обнаружении злобного "ухилянта", - добавил эксперт.

Как все заканчивается

Сначала вас попытаются задержать для доставки в ТЦК. Однако если такой "номер" не пройдет, то будут угрожать задержать за злостное неповиновение законному распоряжению полицейского.

Не следует соглашаться и требуйте доказательств совершения правонарушения и обоснования законности распоряжения. Тогда полицейские могут предложить написать обязательство явиться в ТЦК. На это подписчик адвоката и согласился.

"На том и разошлись. А теперь выбирайте, плакать или смеяться", - отметил специалист.